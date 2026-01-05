Capa Jornal Amazônia
STF faz evento na quinta-feira para lembrar 3 anos dos atos golpistas de 8 de janeiro

Este é o terceiro ano consecutivo no qual o Supremo realiza eventos em memória dos atos golpistas. Mas é a primeira vez em que o evento ocorre após a condenação dos responsáveis por articular os ataques

Estadão Conteúdo
fonte

O Palácio do Planalto também vai realizar um evento para marcar os três anos dos atos golpistas na quinta, às 10 horas. (Joédson Alves/Agência Brasil)

O Supremo Tribunal Federal (STF) realizará na quinta-feira, 8, um evento para marcar os três anos dos atos de 8 de janeiro de 2023, quando centenas de apoiadores do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília.

A programação começa às 14h30 com a abertura da exposição "8 de janeiro: Mãos da Reconstrução".

Em seguida, será exibido o documentário "Democracia Inabalada: Mãos da Reconstrução". Depois, o Supremo promove uma roda de conversa com profissionais da imprensa e, por último, um painel com especialistas.

Entre os ministros, apenas a presença do presidente da Corte, Edson Fachin, foi confirmada até o momento. O Judiciário está de recesso durante todo o mês de janeiro.

Este é o terceiro ano consecutivo em que o Supremo realiza eventos em memória dos atos golpistas. Mas esta é a primeira vez em que o evento ocorre após a condenação dos responsáveis por articular os ataques.

Para o STF, o 8 de janeiro fez parte do plano golpista que buscava manter Bolsonaro no poder.

O ex-presidente foi condenado em setembro a 27 anos e três meses de prisão, e a pena começou a ser cumprida em novembro.

Palácio do Planalto também realizará evento

O Palácio do Planalto também vai realizar um evento para marcar os três anos dos atos golpistas na quinta, às 10 horas.

Segundo a Secom, o evento terá a participação de autoridades e representantes da sociedade civil, sem detalhar nomes.

Política
.
