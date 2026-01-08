R70: 'Advertência histórica', diz Edson Fachin sobre punições a invasões dos Poderes no 8 de janeiro

Contra fraudes

Lei que proíbe descontos em benefícios do INSS é sancionada com determinação de busca ativa a pessoas lesadas.

Esperança

Anvisa aprova o lecanemabe, novo remédio para combater Alzheimer em sua fase inicial.

UFPA

INTERNACIONALIZAÇÃO

O reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), professor Gilmar Pereira, chefiará, ao longo de 2026, uma série de missões acadêmicas para expandir as fronteiras da instituição. O cronograma de viagens internacionais inclui visitas oficiais a países da África, além de Canadá e França, e devem marcar um novo capítulo na estratégia de internacionalização da maior universidade da Amazônia. As visitas buscam estreitar laços com governos e instituições de ensino estrangeiras, visando a assinatura de novos acordos de cooperação e o fortalecimento de redes de pesquisa.

GESTÃO

A iniciativa faz parte de um plano de gestão que prioriza a inserção da UFPA em debates globais, promovendo o intercâmbio de estudantes e docentes em diferentes contextos geoculturais. Com a agenda internacional, que deve incluir mais países neste ano, a atual gestão da UFPA espera não apenas consolidar parcerias existentes, mas também abrir novos canais de financiamento e colaboração técnica que beneficiem diretamente a comunidade acadêmica paraense.

EXPORTAÇÕES

LIMITES

Números, divulgados nesta semana pelo Ministério da Indústria e Comércio, mostram que o Pará manteve crescimento das exportações mesmo diante do tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros no ano passado. O dado positivo, porém, vem acompanhado de um velho problema. Apenas cinco produtos respondem por 82% de toda a pauta exportadora do Estado.

COMMODITIES

A lista é encabeçada pelo minério de ferro e inclui também a soja em grão, que já figura como o quarto principal produto exportado do Pará, seguido pela venda de bois vivos, que ocupa a sexta posição. O resultado confirma o avanço do agronegócio e da mineração na Amazônia e expõe a baixa diversificação da economia paraense no comércio exterior.

CHINA

A China segue como principal parceira comercial do Pará, com cerca de US$ 11 bilhões em compras. Malásia (US$ 1,4 bilhão), Estados Unidos (US$ 1 bilhão), Japão (US$ 1 bilhão) e Noruega (US$ 855 milhões) completam o ranking.

VACINAÇÃO

QUEDA

A queda persistente das coberturas vacinais infantis no Brasil se tornou uma grande dor de cabeça para as autoridades de saúde na última década e meia. Estudo técnico que analisou o período de 2010 a 2024, com base no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), mostra que, ao longo de 15 anos, poucas vacinas conseguiram manter regularidade no cumprimento das metas estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunização.

IMUNIZANTES

A BCG, contra a tuberculose, foi a mais estável, atingindo o patamar recomendado em onze anos; a aplicação da Tríplice Viral atingiu a meta em apenas oito; a Poliomielite em cinco; e a Rotavírus em quatro. O retrato mais recente é ainda mais preocupante. Em 2024, somente a BCG e a primeira dose da Tríplice Viral alcançaram a meta nacional. Vacinas essenciais, como Hepatite B, Poliomielite e a Penta (que protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas por Haemophilus influenzae tipo b), seguem abaixo do nível considerado seguro, expondo o País ao risco de reintrodução de doenças já controladas. No caso da poliomielite, por exemplo, a meta de 95% não é alcançada desde 2016, e pouco menos de 60% dos municípios conseguiram cumprir o objetivo no ano passado.

PANDEMIA

Embora a pandemia de covid-19 tenha aprofundado o problema, o estudo aponta que a crise vacinal antecede esse período. Falhas recorrentes no abastecimento de imunizantes, subfinanciamento crônico das ações de imunização e o avanço de campanhas antivacina ajudaram a corroer a confiança da população e a capacidade operacional do sistema. A partir de 2022, observa-se uma recuperação gradual das coberturas, ainda insuficiente para 11 das 13 vacinas avaliadas.

AVALIAÇÃO

HOSPITAIS

Seis hospitais públicos estaduais e uma unidade municipal foram reconhecidos entre os 100 melhores do Brasil, em levantamento do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), realizado em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e Instituto Ética Saúde. Na lista estão os hospitais de Belém Jean Bitar, Oncológico Infantil Octavio Lobo, Dr. Abelardo Santos e Santa Casa; de Santarém, o Hospital Municipal e o Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna; e de Breves, o Regional Público do Marajó. O estudo avaliou mais de 2,6 mil hospitais públicos que atendem exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Em Poucas Linhas

► O secretário de Educação e Gestão e Planejamento de Belém, Patrick Tranjan, convocou coletiva de imprensa para a manhã de hoje (8). Vai falar sobre a reforma do Estatuto do Magistério. Segundo fontes da prefeitura, as medidas têm sido alvo de fake news que circulam nas redes sociais.

► No próximo dia 16, servidores públicos estaduais sobem ao palco do Teatro do Sesi, na avenida Almirante Barroso, em Belém, para a 6ª Mostra de Música Canta Servidor. O evento é promovido pela Escola de Governança Pública do Pará (EGPA), e contará com 12 apresentações musicais de talentos do serviço público. A programação será encerrada com show da banda paraense Sayonara.

► Confirmada para o próximo dia 14 a abertura do período de matrículas para novos estudantes que desejam ingressar na rede estadual de ensino em 2026.

► Quatro veículos do tipo guindaste avaliados em R$ 6,8 milhões, que eram levados para Parauapebas, sudeste do Pará, foram apreendidos no posto fiscal do km 9 da rodovia Transamazônica, em Marabá. Os fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda constataram que não foi feito o recolhimento do ICMS referente ao Diferencial de Alíquotas (Difal), obrigatório em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto no Pará. A carga vinha do município de Serra, no Espírito Santo.