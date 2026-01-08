R70: 'Advertência histórica', diz Edson Fachin sobre punições a invasões dos Poderes no 8 de janeiro Edson Fachin, presidente do STF, afirmou ontem que as invasões e ataques às sedes dos Três Poderes no 8 de Janeiro representaram “uma das mais graves afrontas ao Estado Democrático de Direito desde a redemocratização” e devem permanecer como “advertência histórica”. Repórter 70 08.01.26 7h05 Ministro Edson Fachin (J. Bosco) Contra fraudes Lei que proíbe descontos em benefícios do INSS é sancionada com determinação de busca ativa a pessoas lesadas. Esperança Anvisa aprova o lecanemabe, novo remédio para combater Alzheimer em sua fase inicial. UFPA INTERNACIONALIZAÇÃO O reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), professor Gilmar Pereira, chefiará, ao longo de 2026, uma série de missões acadêmicas para expandir as fronteiras da instituição. O cronograma de viagens internacionais inclui visitas oficiais a países da África, além de Canadá e França, e devem marcar um novo capítulo na estratégia de internacionalização da maior universidade da Amazônia. As visitas buscam estreitar laços com governos e instituições de ensino estrangeiras, visando a assinatura de novos acordos de cooperação e o fortalecimento de redes de pesquisa. GESTÃO A iniciativa faz parte de um plano de gestão que prioriza a inserção da UFPA em debates globais, promovendo o intercâmbio de estudantes e docentes em diferentes contextos geoculturais. Com a agenda internacional, que deve incluir mais países neste ano, a atual gestão da UFPA espera não apenas consolidar parcerias existentes, mas também abrir novos canais de financiamento e colaboração técnica que beneficiem diretamente a comunidade acadêmica paraense. EXPORTAÇÕES LIMITES Números, divulgados nesta semana pelo Ministério da Indústria e Comércio, mostram que o Pará manteve crescimento das exportações mesmo diante do tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros no ano passado. O dado positivo, porém, vem acompanhado de um velho problema. Apenas cinco produtos respondem por 82% de toda a pauta exportadora do Estado. COMMODITIES A lista é encabeçada pelo minério de ferro e inclui também a soja em grão, que já figura como o quarto principal produto exportado do Pará, seguido pela venda de bois vivos, que ocupa a sexta posição. O resultado confirma o avanço do agronegócio e da mineração na Amazônia e expõe a baixa diversificação da economia paraense no comércio exterior. CHINA A China segue como principal parceira comercial do Pará, com cerca de US$ 11 bilhões em compras. Malásia (US$ 1,4 bilhão), Estados Unidos (US$ 1 bilhão), Japão (US$ 1 bilhão) e Noruega (US$ 855 milhões) completam o ranking. VACINAÇÃO QUEDA A queda persistente das coberturas vacinais infantis no Brasil se tornou uma grande dor de cabeça para as autoridades de saúde na última década e meia. Estudo técnico que analisou o período de 2010 a 2024, com base no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), mostra que, ao longo de 15 anos, poucas vacinas conseguiram manter regularidade no cumprimento das metas estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunização. IMUNIZANTES A BCG, contra a tuberculose, foi a mais estável, atingindo o patamar recomendado em onze anos; a aplicação da Tríplice Viral atingiu a meta em apenas oito; a Poliomielite em cinco; e a Rotavírus em quatro. O retrato mais recente é ainda mais preocupante. Em 2024, somente a BCG e a primeira dose da Tríplice Viral alcançaram a meta nacional. Vacinas essenciais, como Hepatite B, Poliomielite e a Penta (que protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas por Haemophilus influenzae tipo b), seguem abaixo do nível considerado seguro, expondo o País ao risco de reintrodução de doenças já controladas. No caso da poliomielite, por exemplo, a meta de 95% não é alcançada desde 2016, e pouco menos de 60% dos municípios conseguiram cumprir o objetivo no ano passado. PANDEMIA Embora a pandemia de covid-19 tenha aprofundado o problema, o estudo aponta que a crise vacinal antecede esse período. Falhas recorrentes no abastecimento de imunizantes, subfinanciamento crônico das ações de imunização e o avanço de campanhas antivacina ajudaram a corroer a confiança da população e a capacidade operacional do sistema. A partir de 2022, observa-se uma recuperação gradual das coberturas, ainda insuficiente para 11 das 13 vacinas avaliadas. AVALIAÇÃO HOSPITAIS Seis hospitais públicos estaduais e uma unidade municipal foram reconhecidos entre os 100 melhores do Brasil, em levantamento do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), realizado em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e Instituto Ética Saúde. Na lista estão os hospitais de Belém Jean Bitar, Oncológico Infantil Octavio Lobo, Dr. Abelardo Santos e Santa Casa; de Santarém, o Hospital Municipal e o Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna; e de Breves, o Regional Público do Marajó. O estudo avaliou mais de 2,6 mil hospitais públicos que atendem exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em Poucas Linhas ► O secretário de Educação e Gestão e Planejamento de Belém, Patrick Tranjan, convocou coletiva de imprensa para a manhã de hoje (8). Vai falar sobre a reforma do Estatuto do Magistério. Segundo fontes da prefeitura, as medidas têm sido alvo de fake news que circulam nas redes sociais. ► No próximo dia 16, servidores públicos estaduais sobem ao palco do Teatro do Sesi, na avenida Almirante Barroso, em Belém, para a 6ª Mostra de Música Canta Servidor. O evento é promovido pela Escola de Governança Pública do Pará (EGPA), e contará com 12 apresentações musicais de talentos do serviço público. A programação será encerrada com show da banda paraense Sayonara. ► Confirmada para o próximo dia 14 a abertura do período de matrículas para novos estudantes que desejam ingressar na rede estadual de ensino em 2026. ► Quatro veículos do tipo guindaste avaliados em R$ 6,8 milhões, que eram levados para Parauapebas, sudeste do Pará, foram apreendidos no posto fiscal do km 9 da rodovia Transamazônica, em Marabá. Os fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda constataram que não foi feito o recolhimento do ICMS referente ao Diferencial de Alíquotas (Difal), obrigatório em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto no Pará. A carga vinha do município de Serra, no Espírito Santo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas repórter 70 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Repórter 70 . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!