Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Mulher grávida de oito meses é morta pelo companheiro dentro de casa no interior de SP

Estadão Conteúdo

Uma mulher grávida de oito meses foi morta pelo companheiro na casa onde eles moravam em Campinas (SP). De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o corpo da dentista Denise Tizo Oliveira, de 27 anos, tinha um "ferimento perfurocortante" na cabeça, que pode ter sido causado por uma faca - que foi apreendida no local, assim como os celulares do casal.

Segundo o registro da ocorrência, o companheiro dela, Vinícius Franco de Freitas, de 29 anos, se suicidou após cometer o crime. Os dois foram encontrados mortos no domingo, 9, na casa que fica no bairro Jardim Santa Lúcia. Os policiais militares encontraram o corpo de Vinícius na sala da casa.

O casal foi encontrado pelo irmão de Vinícius, que informou aos policiais que tentou reanimá-lo. Conforme os relatos dele e do padrasto do homem, o casal tinha desentendimentos constantes.

O padrasto de Vinícius afirmou que o aconselhava a ser "mais maleável" para que "controlasse os seus impulsos". Ele disse ainda que o casal morava na casa há pouco tempo e que ele os ajudou na locação do imóvel.

A perícia e uma equipe da Polícia Civil estiveram na residência. As mortes foram constatadas no local por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O caso foi registrado como feminicídio seguido de suicídio e será investigado pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas.

O velório e o sepultamento de Denise serão no cemitério Cachoeirinha, na Vila dos Andrades, na capital paulista.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FEMINICÍDIO/DENTISTA/GRÁVIDA/CAMPINAS
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda