Mulher grávida de oito meses é morta pelo companheiro dentro de casa no interior de SP

Uma mulher grávida de oito meses foi morta pelo companheiro na casa onde eles moravam em Campinas (SP). De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o corpo da dentista Denise Tizo Oliveira, de 27 anos, tinha um "ferimento perfurocortante" na cabeça, que pode ter sido causado por uma faca - que foi apreendida no local, assim como os celulares do casal.
Segundo o registro da ocorrência, o companheiro dela, Vinícius Franco de Freitas, de 29 anos, se suicidou após cometer o crime. Os dois foram encontrados mortos no domingo, 9, na casa que fica no bairro Jardim Santa Lúcia. Os policiais militares encontraram o corpo de Vinícius na sala da casa.
O casal foi encontrado pelo irmão de Vinícius, que informou aos policiais que tentou reanimá-lo. Conforme os relatos dele e do padrasto do homem, o casal tinha desentendimentos constantes.
O padrasto de Vinícius afirmou que o aconselhava a ser "mais maleável" para que "controlasse os seus impulsos". Ele disse ainda que o casal morava na casa há pouco tempo e que ele os ajudou na locação do imóvel.
A perícia e uma equipe da Polícia Civil estiveram na residência. As mortes foram constatadas no local por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O caso foi registrado como feminicídio seguido de suicídio e será investigado pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas.
O velório e o sepultamento de Denise serão no cemitério Cachoeirinha, na Vila dos Andrades, na capital paulista.
