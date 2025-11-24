Capa Jornal Amazônia
Mulher de 31 anos é violentada e morta em trilha de Florianópolis

Catarina Kasten, estudante de pós-graduação, estava a caminho da aula de natação. O crime aconteceu na última sexta-feira (21)

Lívia Ximenes
fonte

Catarina Kasten, de 31 anos, era professora e estudante de pós-graduação (Reprodução)

Uma mulher de 31 anos foi violentada sexualmente e morta na trilha do Matadeiro, em Florianópolis (Santa Catarina), na última sexta-feira (21). Identificada como Catarina Kasten, a jovem era professora e estudante de pós-graduação e estava a caminho da aula de natação. O suspeito é um homem de 21 anos, que está preso preventivamente após confessar os crimes.

Segundo relato do companheiro de Catarina, ela saiu de casa por volta das 6h50. Mais tarde, às 9h, ele estranhou que a companheira não havia retornado. Por volta das 12h, ele recebeu mensagens informando que os pertences de Catarina foram encontrados em uma trilha.

O companheiro da jovem confirmou com uma professora que ela não havia ido à aula de natação e acionou a Polícia Militar. Durante as buscas, dois homens falaram aos agentes que encontraram um corpo na trilha. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e as polícias Civil e Científica foram acionados.

Por meio de câmeras de monitoramento da vizinhança, as autoridades chegaram até o suspeito de cometer os crimes de estupro e feminicídio. Ele disse à polícia que asfixiou Catarina com um cadarço e a violentou. O material genético do homem foi coletado e levado para análise.

Duas turistas, que acharam a atitude do suspeito incomum, também tiraram fotos do homem e repassaram à polícia. Ele foi encontrado em casa e confessou os crimes. Identificado como Giovane Correa Mayer, ele é de Viamão, Rio Grande do Sul.

Giovane disse que costumava andar pela trilha e, na sexta-feira, estava voltando de uma festa, onde havia ingerido bebidas alcoólicas. A defesa dele será feita por um defensor público.

Catarina era professora, formada em Letras-Inglês e fazia pós-graduação em Estudos Linguísticos e Literários na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). No sábado (22) pela manhã, amigas, colegas e vizinhas da jovem protestaram e refizeram o percurso da trilha onde aconteceu o crime. O ato pedia por mais segurança e liberdade das mulheres.

