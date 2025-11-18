Feminicídio: Mulher é morta a tiros por ex-companheiro em Alenquer

Uma mulher foi morta a tiros pelo ex-companheiro na comunidade Barragem, em Alenquer, Oeste do Pará, na última segunda-feira (17). Iracilda Melo, conhecida como “Cidinha”, foi vítima de feminicídio ao tentar buscar pertences em sua antiga residência. O suspeito, Angelo Melo de Oliveira, está foragido.

O crime ocorreu no local onde o casal morava anteriormente. Testemunhas relataram que Iracilda se dirigiu à casa para pegar objetos pessoais. Ela foi abordada por Angelo, que estava com uma arma de fogo e efetuou os disparos contra a mulher.

Iracilda morreu no local. Ela não teve chance de ser socorrida. Após o ataque, Angelo de Oliveira fugiu da comunidade Barragem.

Buscas pelo suspeito e investigação

A Polícia Militar procurou pelo suspeito na comunidade Barragem. Buscas intensivas são realizadas na tentativa de localizar e prender Angelo. A suspeita é que o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento com a vítima.

A não aceitação do término é um padrão comum em casos de feminicídio. A Polícia Civil de Alenquer segue com a investigação do caso.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.