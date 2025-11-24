Barco carregado com duas mil latas de açaí naufraga no Marajó

Um pequeno barco naufragou na noite deste domingo (23), com 2 mil latas de açaí, em frente ao trapiche da cidade de Chaves, no arquipélago do Marajó. Toda a tripulação do barco conseguiu se salvar.

De acordo com testemunhas, a embarcação estava chegando à cidade com a carga quando, a forte correnteza do rio Amazonas jogou o barco contra o trapiche. A colisão abriu um buraco no barco.

Em poucos minutos, a embarcação começou a afundar. Os tripulantes tentaram, sem sucesso, retirar a água de dentro da embarcação com baldes. Toda a carga de açaí foi descartada no rio, na tentativa de impedir o naufrágio. Mesmo assim, o barco afundou.

Uma força-tarefa foi montada para tentar retirar a embarcação do fundo do rio, mas a maré forte impediu a operação.