Barco carregado com duas mil latas de açaí naufraga no Marajó
Incidente ocorreu na noite do último domingo (23), em frente ao trapiche da cidade de Chaves
Um pequeno barco naufragou na noite deste domingo (23), com 2 mil latas de açaí, em frente ao trapiche da cidade de Chaves, no arquipélago do Marajó. Toda a tripulação do barco conseguiu se salvar.
De acordo com testemunhas, a embarcação estava chegando à cidade com a carga quando, a forte correnteza do rio Amazonas jogou o barco contra o trapiche. A colisão abriu um buraco no barco.
Em poucos minutos, a embarcação começou a afundar. Os tripulantes tentaram, sem sucesso, retirar a água de dentro da embarcação com baldes. Toda a carga de açaí foi descartada no rio, na tentativa de impedir o naufrágio. Mesmo assim, o barco afundou.
Uma força-tarefa foi montada para tentar retirar a embarcação do fundo do rio, mas a maré forte impediu a operação.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA