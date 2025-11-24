Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Ciclista fica gravemente ferido após ser atingido por caminhonete em Ananindeua

O motorista foi levado até a Polícia Civil. O estado de saúde atualizado do ciclista não foi revelado

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a estrutura do estabelecimento que o automóvel atingiu. (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Um ciclista, identificado como Rosinaldo de Jesus dos Santos, de 53 anos, ficou gravemente ferido depois de ser atingido por uma caminhonete na rua Oswaldo Cruz, bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, na Grande Belém, na tarde desta segunda-feira (24). Informações preliminares apontam que, em meio ao acidente, o veículo colidiu, também, contra a estrutura de um estabelecimento no entorno.

[instagramr=DRc3PvEjRk]

O farmacêutico Cleiton Lisboa disse que o automóvel, uma Fiat Toro, vinha da BR-316 quando colidiu frontalmente com a vítima. “Como ele estava de bicicleta, provavelmente caiu para cima do capô do carro, que entrou na fachada da clínica, quebrou duas colunas e parou na terceira e jogou o rapaz na pista”, disse.  

Ele contou ainda que a população ainda tentou agredir o condutor do carro. A Polícia Militar. Segundo Cleiton, onde o sinistro ocorreu fica uma parada de ônibus. Por sorte, não havia ninguém no local. O motorista foi apresentado à Polícia Civil.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu Rosinaldo com vida ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). Até agora, o estado de saúde dele é desconhecido.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno. 
Palavras-chave

polícia

ciclista

gravemente ferido

atingido por carro

ananindeua

