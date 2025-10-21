Após dez anos, investigado por homicídio em Paragominas é preso pela PC em Belém

Um homem investigado por um homicídio que ocorreu em 2015 foi preso pela Polícia Civil em Belém, na segunda-feira (20). A ação ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Paragominas, sudeste do Pará, onde o crime ocorreu.

A prisão foi realizada durante a tarde, por meio da Divisão de Homicídio de Paragominas e Serviço de Polícia Interestadual (Polinter). De acordo com a PC, as diligências iniciaram com a deflagração do mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do investigado. No entanto, nada de ilícito ou o indiciado foram localizados no local. Em ação conjunta, a Polinter conseguiu localizar o homem, que se encontrava na capital paraense, e efetuar o cumprimento do mandado de prisão preventiva.

O assassinato pelo qual o suspeito é investigado ocorreu em junho de 2015, em Paragominas, quando o suspeito desferiu diversos disparos de arma de fogo na vítima. O homicídio ocorreu quando a vítima estava em sua residência. O homem baleado evoluiu a óbito no local. O autor dos tiros deixou o local do crime usando seu próprio veículo. A motivação, conforme as autoridades policiais, estaria relacionada a desavenças anteriores entre autor e vítima.

O homem foi encaminhado para a sede da Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe/Polinter), para adoção das medidas legais cabíveis e se encontra à disposição da Justiça.