Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Após dez anos, investigado por homicídio em Paragominas é preso pela PC em Belém

A ação ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva

O Liberal
fonte

Após dez anos, investigado por homicídio em Paragominas é preso pela PC em Belém. (Foto: Polícia Civil)

Um homem investigado por um homicídio que ocorreu em 2015 foi preso pela Polícia Civil em Belém, na segunda-feira (20). A ação ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Paragominas, sudeste do Pará, onde o crime ocorreu.

A prisão foi realizada durante a tarde, por meio da Divisão de Homicídio de Paragominas e Serviço de Polícia Interestadual (Polinter). De acordo com a PC, as diligências iniciaram com a deflagração do mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do investigado. No entanto, nada de ilícito ou o indiciado foram localizados no local. Em ação conjunta, a Polinter conseguiu localizar o homem, que se encontrava na capital paraense, e efetuar o cumprimento do mandado de prisão preventiva.

O assassinato pelo qual o suspeito é investigado ocorreu em junho de 2015, em Paragominas, quando o suspeito desferiu diversos disparos de arma de fogo na vítima. O homicídio ocorreu quando a vítima estava em sua residência. O homem baleado evoluiu a óbito no local. O autor dos tiros deixou o local do crime usando seu próprio veículo. A motivação, conforme as autoridades policiais, estaria relacionada a desavenças anteriores entre autor e vítima.

O homem foi encaminhado para a sede da Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe/Polinter), para adoção das medidas legais cabíveis e se encontra à disposição da Justiça.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

preso por homicídio

Polícia Civil do Pará

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

PRESO

Após dez anos, investigado por homicídio em Paragominas é preso pela PC em Belém

A ação ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva

21.10.25 14h11

POLÍCIA

Dupla é presa por envolvimento na morte de PM em Belém

Um dos investigados, segundo a Polícia Civil, foi capturado em Icoaraci, enquanto o outro já estava detido

21.10.25 11h36

POLÍCIA

MPPA manda fiscalizar embarcações no Marajó após risco de naufrágio

A medida foi motivo depois do episódio registrado na semana passada, quando um ferry boat, que fazia a rota Belém-Curralinho, enfrentou uma situação de emergência

21.10.25 10h20

POLÍCIA

‘Fechando o Cerco’: jovem é presa por tráfico de drogas durante operação da PM em Santarém

A ocorrência iniciou depois que os militares receberam a denúncia de comercialização de entorpecentes no bairro Matinha

21.10.25 9h45

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

agressão

Professor é agredido por pai de aluna por causa de celular; entenda

A própria filha do agressor imobiliza o pai, interrompendo o ataque ao educador

20.10.25 23h31

acidente

Motociclista por app e passageira morrem em grave acidente de trânsito na BR-316, em Ananindeua

As vítimas foram identificadas como Éricles da Silva Gonçalves e Vanda Cleide da Conceição dos Santos, de 30 anos

20.10.25 21h14

PREJUÍZO

Furto de cabos é registrado na avenida Duque de Caxias, em Belém

Guarda Municipal vai intensificar fiscalização na área após o cometimento desse delito

21.10.25 8h00

POLÍCIA

Dupla é presa por envolvimento na morte de PM em Belém

Um dos investigados, segundo a Polícia Civil, foi capturado em Icoaraci, enquanto o outro já estava detido

21.10.25 11h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda