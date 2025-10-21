Capa Jornal Amazônia
Polícia

PC investiga morte de adolescente encontrado boiando no Utinga, em Belém

O corpo de Bruno Eduardo Monteiro foi localizado boiando na manhã desta terça-feira (21), nas proximidades da passarela da Alameda Moça Bonita

O Liberal
fonte

PC investiga morte de adolescente de 15 anos em rio na área de mata do Utinga, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

A Polícia Civil apura a morte do adolescente Bruno Eduardo Monteiro, de 15 anos, que havia desaparecido em um rio na área de mata do Utinga, em Belém. O corpo do jovem foi localizado na manhã desta terça-feira (21), boiando nas proximidades da passarela da Alameda Moça Bonita com a avenida João Paulo II.

“A Polícia Civil informa que as circunstâncias da morte do adolescente são investigadas pela Delegacia do Marco. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração do caso”, comunicou a PC.

Os relatos preliminares são de que a vítima estava na companhia de quatro amigos quando saiu de casa, no bairro da Marambaia, no domingo (19), e teria dito que ia tomar banho no igarapé.

Familiares dos jovens que estavam na companhia de Bruno Eduardo relataram em entrevistas à imprensa que essa teria sido a primeira vez que os adolescentes tinham ido tomar banho no rio. Os pais disseram que os jovens contaram que pularam no rio para tomar banho e, depois de algum tempo, Bruno Eduardo teria começado a se afogar. O grupo de adolescentes disse ter tentado salvar o amigo, mas 'algo estaria puxando Bruno para baixo'. Depois de algum tempo, o jovem sumiu nas águas.

Buscas e perícias após desaparecimento

Após o caso ser informado às autoridades policiais, tiveram início as buscas pelo corpo do jovem. Durante a manhã desta terça-feira (21), ele foi encontrado morto no rio. Próximo ao local, foram encontradas as roupas da vítima. A Polícia Militar, Bombeiros e a Polícia Científica estiveram na área para realizar os procedimentos de remoção e perícia.

