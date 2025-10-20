Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

PC prende homem em flagrante por ameaçar a própria irmã em Aurora do Pará

A vítima disse à Polícia Civil que o suspeito, junto com o filho mais novo dele, a ameaçaram de morte em várias ocasiões, também afirmando que iriam a esfaquear.

O Liberal

Um homem foi preso em flagrante no domingo (19/10), em Aurora do Pará, região nordeste do Pará, suspeito de ameaçar a própria irmã. De acordo com a Polícia Civil, a vítima compareceu à delegacia e relatou que estaria sofrendo violência doméstica.

Ainda segundo a PC, a mulher disse que o suspeito, junto com o filho mais novo dele, a ameaçaram de morte em várias ocasiões, também afirmando que iriam a esfaquear. Ela também contou aos agentes que, em uma dessas ocasiões, o suspeito chegou a persegui-la portando uma faca, o que gerou temor por sua própria vida. Com isso, a vítima solicitou a concessão de medidas protetivas de urgência.

Após o registro da ocorrência, a vítima teria sido agredida verbalmente novamente ao chegar em sua residência, ocasião em que foi expulsa do local com duas crianças de colo. Diante da gravidade da situação, a mulher contatou a equipe policial que, de imediato, seguiu até o endereço informado.

No local, a Polícia Civil constatou os fatos e encontrou a vítima na rua com seus dois filhos. O homem, que encontrava-se no interior do imóvel, foi detido e conduzido até a unidade policial para a realização dos procedimentos cabíveis, permanecendo à disposição da Justiça.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

pc prende homem

ameaçar

própria

irmã

aurora do pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PC prende suspeito de roubar estabelecimento comercial em Igarapé-Açu

O crime ocorreu horas antes do mesmo dia, no bairro São Cristóvão

20.10.25 16h15

POLÍCIA

Colisão entre carro e moto termina com morte em Canaã dos Carajás

No momento, as circunstâncias do sinistro são desconhecidas

20.10.25 14h48

POLÍCIA

Ex-candidato a vereador, 'Branco' é morto a tiros no Acará

A suspeita da perícia é de que a arma utilizada no crime tenha sido caseira

20.10.25 14h33

POLÍCIA

Mulher morre após ser esfaqueada em Xinguara; companheiro é o principal suspeito e está foragido

Em 24 horas, dois feminicídios ocorreram no município

20.10.25 13h50

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Mulher é morta a facadas pelo companheiro dentro de kitnet em Xinguara

O crime ocorreu por volta das 18h45, em uma vila de kitnets localizada na Rua Marechal Rondon, no bairro Bela Vista

19.10.25 22h57

HOMICÍDIO

Dupla invade casa e mata mulher a tiros em Santa Maria do Pará

O crime ocorreu na tarde de domingo (19), quando a vítima e o companheiro estavam no imóvel

20.10.25 9h43

POLÍCIA

Ex-candidato a vereador, 'Branco' é morto a tiros no Acará

A suspeita da perícia é de que a arma utilizada no crime tenha sido caseira

20.10.25 14h33

ACIDENTE

Motorista por aplicativo morre após colisão com caminhonete em Parauapebas

O acidente de trânsito foi registrado na manhã de domingo (19), no bairro Vila Rica

20.10.25 8h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda