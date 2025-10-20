PC prende homem em flagrante por ameaçar a própria irmã em Aurora do Pará

Um homem foi preso em flagrante no domingo (19/10), em Aurora do Pará, região nordeste do Pará, suspeito de ameaçar a própria irmã. De acordo com a Polícia Civil, a vítima compareceu à delegacia e relatou que estaria sofrendo violência doméstica.

Ainda segundo a PC, a mulher disse que o suspeito, junto com o filho mais novo dele, a ameaçaram de morte em várias ocasiões, também afirmando que iriam a esfaquear. Ela também contou aos agentes que, em uma dessas ocasiões, o suspeito chegou a persegui-la portando uma faca, o que gerou temor por sua própria vida. Com isso, a vítima solicitou a concessão de medidas protetivas de urgência.

Após o registro da ocorrência, a vítima teria sido agredida verbalmente novamente ao chegar em sua residência, ocasião em que foi expulsa do local com duas crianças de colo. Diante da gravidade da situação, a mulher contatou a equipe policial que, de imediato, seguiu até o endereço informado.

No local, a Polícia Civil constatou os fatos e encontrou a vítima na rua com seus dois filhos. O homem, que encontrava-se no interior do imóvel, foi detido e conduzido até a unidade policial para a realização dos procedimentos cabíveis, permanecendo à disposição da Justiça.