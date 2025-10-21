Capa Jornal Amazônia
Policial militar é baleado no rosto por dupla de moto em Icoaraci

O caso foi registrado na tarde desta terça-feira (21), no bairro do Cruzeiro

Imagem ilustrativa. (Foto: Thiago Gomes / Arquivo O Liberal)

Um policial militar ainda não identificado oficialmente foi baleado na região do rosto por dois homens que estavam em uma motocicleta, em Icoaraci, distrito de Belém. O ataque ocorreu na tarde desta terça-feira (21), na travessa Itaboraí, entre a Segunda e Terceira Rua, no bairro do Cruzeiro. A Polícia Civil apura o crime, que estaria sendo tratado, inicialmente, como tentativa de latrocínio. O militar foi encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência 24h, em Ananindeua, onde foi socorrido.

“A Polícia Civil informa que equipes da Divisão de Homicídios foram ao local para o acompanhamento das perícias. A vítima foi encaminhada para atendimento médico. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP)”, comunicou.

Não há muitos detalhes sobre as circunstâncias do baleamento do militar. Imagens que circulam nas redes sociais mostram moradores da área assustados após ouvirem os tiros. Os relatos preliminares são de que o policial teria sido atingido na região da boca e foi encaminhado primeiramente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci. O estado de saúde do militar baleado, após ser transferido para o Hospital Metropolitano, não foi informado. A PM foi procurada e informou que “realiza diligências para localizar os autores do crime”. O órgão não confirmou se a arma do militar foi levada pelos suspeitos.

policial baleado em belém

tentativa de latrocínio
Polícia
