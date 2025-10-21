Mulher que passou quase duas décadas foragida de Marabá é presa no Maranhão

Elma da Costa Vieira, de 54 anos, foi presa pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (21), na travessa da Piçarreira Torre, em frente a uma fazenda na zona rural de Itapecuru, no Maranhão. Ela era procurada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá havia cerca de 19 anos, em razão de um mandado de prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu por volta das 10h. A ação contou com a participação de equipes da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá e apoio da Delegacia Regional de Itapecuru, no Maranhão. A operação foi denominada “Ponto Crítico III”.

Após quase duas décadas foragida, Elma foi apresentada na Delegacia de Polícia de Itapecuru e, em seguida, encaminhada à unidade prisional local, onde permanece sob custódia do Poder Judiciário.