‘Mulekinho’ é morto a tiros em rua de Muaná, no Marajó

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (20)

O Liberal
fonte

‘Mulekinho’ é morto a tiros em rua de Muaná, no Marajó. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado como Janison Teixeira, mais conhecido como “Mulekinho”, foi assassinado a tiros no município de Muaná, no Arquipélago do Marajó. O homicídio ocorreu na noite de segunda-feira (20), na Passagem Rocinha 2, nas proximidades de um posto de combustível da cidade.

De acordo com as informações iniciais, o crime ocorreu por volta de 22h. Segundo o portal Notícias Marajó, a Polícia Militar comunicou que uma equipe foi acionada após receber a denúncia de um possível homicídio. Ao chegar no endereço, os policiais constataram que a vítima havia sido atingida por disparos de arma de fogo e já estava morta.

Os relatos que testemunhas repassaram indicam que Janison estava em um bar junto com a companheira e amigos. Em certo momento, ainda segundo os relatos, ele teria sido chamado por uma pessoa e saiu do estabelecimento. Alguns minutos depois, moradores correram até o bar e informaram que Janison havia sido baleado e o corpo estava em uma área de mata próxima.

A cena do crime foi isolada até a chegada da Polícia Civil, que iniciou as investigações. Ainda não há informações sobre a motivação do homicídio nem sobre a autoria dos disparos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

