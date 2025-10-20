Jovem que se dizia do Comando Vermelho morre em confronto com a PM em Santo Antônio do Tauá

Um jovem de 18 anos, identificado apenas como Kayke, morreu após confronto com policiais militares na noite de domingo (19/10), em Santo Antônio do Tauá, região nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, o suspeito exibia armas de grosso calibre nas redes sociais e também se autodenominava “disciplina” da facção criminosa Comando Vermelho.

Os agentes estavam em rondas na PA-140, por volta das 18h45, quando moradores os abordaram e relataram que dois homens estavam escondidos em uma área de mata, tentando roubar pertences de motociclistas que retornavam de um balneário da região.

Uma guarnição do 28º Pelotão se deslocou até o local e avistou os suspeitos. De acordo com a PM, Kayke estava armado e atirou duas vezes contra os militares, que revidaram. Na troca de tiros, ele foi alvejado. O segundo suspeito conseguiu fugir dos PMs.

Kayke chegou a ser socorrido até o Hospital Municipal de Santo Antônio do Tauá, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda conforme as autoridades, ele e o outro suspeito utilizavam balaclavas, calça e bermuda sobrepostas. Com Kayke, a Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo calibre .22, contendo duas munições deflagradas e uma intacta.

Segundo a PM, os agentes tomaram conhecimento de que Kayke, supostamente, ameaçava duas pessoas que residem em Santo Antônio do Tauá e que tinham dívidas de drogas com o Comando Vermelho.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil. Em nota, a PC informou que o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de Santo Antônio do Tauá.