Dupla é presa por envolvimento na morte de PM em Belém

Dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos pela Polícia Civil suspeitos de envolvimento na morte do policial militar da reserva Alberto de Sousa da Silva. O crime ocorreu em novembro do ano passado, no conjunto Panorama XXI, bairro do Mangueirão, em Belém, quando a vítima estava dentro de um estabelecimento comercial e foi surpreendida pelos suspeitos. As prisões ocorreram na última quinta-feira (16/10).

Procurada pela Redação Integrada de O Liberal para dar mais detalhes da captura dos suspeitos, a PC informou em nota que cumpriu dois mandados de prisão preventiva contra a dupla. De acordo com a instituição, um dos investigados foi detido no bairro da Campina, Icoaraci, distrito de Belém. Com relação ao outro suspeito, ele já estava preso.

“A Polícia Civil informa que, por meio da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), cumpriu dois mandados de prisão preventiva contra suspeitos de participação no homicídio de um policial militar. Um dos investigados foi preso na tarde de quinta-feira, 16, no bairro de Campina, em Icoaraci. O segundo homem já se encontrava detido no sistema prisional por outro crime”, comunicou a instituição.

O crime

Na noite de 5 de novembro de 2024, Alberto estava dentro de um comércio quando foi alvejado por homens armados. O militar foi atingido na região do lado direito do tórax e estava desacordado. Pessoas no local ajudaram a socorrer a vítima e acionaram uma viatura da Polícia Militar para auxiliar na situação.

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros esteve no local e encaminhou a vítima para o hospital, mas Roberto morreu após dar entrada.