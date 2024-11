Policial militar da reserva morre após ser baleado no Conjunto Panorama XXI, em Belém

O Policial militar da reserva, Alberto de Sousa da Silva, morreu após ser baleado por homens armados no conjunto Panorama XXI, bairro do Mangueirão, em Belém. O crime ocorreu na noite de terça-feira (5/11), quando o militar estava dentro de um estabelecimento comercial e foi surpreendido pelos assassinos. A vítima ainda foi socorrida, mas não resistiu e evoluiu a óbito no hospital. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP).

Segundo as informações policiais, por volta de 19h40, o agente da PM reformado estava dentro de um comércio quando foi alvejado por homens armados. O militar foi atingido na região do lado direito do tórax e estava desacordado. Pessoas no local ajudaram a socorrer a vítima e acionaram uma viatura da Polícia Militar para auxiliar na situação. Não há detalhes sobre quem seriam os executores ou qual a circunstância do baleamento de Alberto.

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros esteve no local e encaminhou a vítima para o hospital, mas Roberto morreu após dar entrada. Equipes da Polícia Civil foram até o local para apurar mais informações sobre o que ocorreu e iniciaram as investigações para chegar aos executores do PM.

“A Polícia Civil informa que a Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) apura a morte de Alberto de Sousa da Silva, Policial Militar reformado. Perícias foram solicitadas”, informou a PC, em nota.