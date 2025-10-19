Capa Jornal Amazônia
Polícia

Briga entre irmãos termina em morte no nordeste do Pará

A vítima foi morta com um disparo de arma de fogo na madrugada deste domingo (19/10), na Vila Baixa da Égua, zona rural de Nova Esperança do Piriá

Da Redação
fonte

Geferson Coelho Nunes foi preso em flagrante durante uma ação conjunta das polícias Civil e Militar (Divulgação/PM)

Um homem identificado como Gerson Coelho Nunes, de 30 anos, foi morto com um disparo de arma de fogo na madrugada deste domingo (19/10), na Vila Baixa da Égua, zona rural de Nova Esperança do Piriá, no nordeste do Pará. O principal suspeito do crime é o irmão da vítima, Geferson Coelho Nunes, que foi preso em flagrante durante uma ação conjunta das polícias Civil e Militar.

De acordo com informações da Delegacia de Nova Esperança do Piriá, o crime ocorreu por volta de 1h30, após uma discussão entre os irmãos durante um momento de confraternização. Gerson estava ingerindo bebida alcoólica em companhia de Geferson e de um terceiro homem identificado apenas como “Zezinho”, irmão da esposa da vítima.

Testemunhos colhidos pela Polícia Civil indicam que, após o desentendimento, Geferson teria deixado o local e retornado armado, imobilizando o irmão e disparando contra ele a queima-roupa, com o tiro atingindo a região da face. A vítima morreu ainda no local.

As equipes policiais isolaram a área e acionaram a Polícia Científica, responsável pela perícia e remoção do corpo. Durante as diligências, os agentes receberam a informação de que o suspeito teria passado na casa da ex-esposa, Maria Tamires de Pardo da Silva, e a levado para uma comunidade rural chamada Resplendor.

Com apoio da Polícia Militar, foi montado um cerco na região. Geferson foi localizado e preso na residência de Tayane Ricardo, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Nova Esperança do Piriá, onde permanece à disposição da Justiça. A motivação exata do crime ainda está sendo apurada pelas autoridades.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou à PC mais detalhes sobre o caso. A reportagem aguarda retorno.

Palavras-chave

morte

homicídio

nova esperança do piriá

polícia

pará
Polícia
