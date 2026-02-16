Capa Jornal Amazônia
Gari é atacado por cachorro no Ver-o-Peso, em Belém

Em nota, a Ciclus Amazônia disse que tomou conhecimento do ocorrido e esclareceu que o colaborador está bem

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o agente de limpeza urbana atacado (à esquerda) e a tutora com o animal (à direita). (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um agente de limpeza urbana foi atacado por um cachorro nesta segunda-feira (16/2) no Complexo do Ver-o-Peso, em Belém. Em nota, a Ciclus Amazônia disse que tomou conhecimento do ocorrido e esclareceu que o colaborador está bem. O caso foi registrado na Seccional de São Brás como omissão na guarda de animal perigoso.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado sobre o caso e mostra a vítima com a perna machucada. As imagens mostram a tutora segurando pela coleira o cão, que está sem focinheira. “Olha aqui, meteu a boca na perna do rapaz. E ela está andando sem focinheira com um cachorro desse, brabo. Olha o que ele (cachorro) fez na perna do rapaz, ainda mais se fosse uma criança”, diz o cinegrafista amador.

Segundo a Polícia Militar, a tutora do cão foi conduzida até a Seccional de São Brás, onde foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

Confira na íntegra a nota da Ciclus

"A Ciclus Amazônia informa que tomou conhecimento do ocorrido e esclarece que o colaborador foi prontamente encaminhado para atendimento médico. Ele encontra-se bem e está recebendo todo o apoio necessário por parte da companhia.

A Ciclus Amazônia reafirma seu compromisso com a segurança de seus colaboradores e com a eficiência na prestação dos serviços à população", comunicou.

