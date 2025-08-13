Homem é assassinado a tiros por dupla de motocicleta em Salinópolis

Um homem identificado como Daniel Santiago Amorim foi morto a tiros na noite de terça-feira (12), no bairro Bom Jesus, em Salinópolis, nordeste do Pará. Segundo as informações iniciais, dois homens em uma motocicleta seriam os autores dos disparos. Não há informações sobre qual seria a motivação para o crime.

Conforme as informações iniciais, o crime ocorreu por volta de 22h15, nas proximidades de um campo de futebol na rua Sagrado Coração de Jesus. Equipes da Polícia Militar foram acionadas por moradores que relataram que um homem havia sido baleado no local. Ao chegarem, as equipes encontraram Daniel caído com várias marcas de tiros pelo corpo.

De acordo com portais da região, os agentes acionaram a Polícia Científica para realizar a análise na cena do crime. Os peritos encontraram cartuchos calibre .40 próximos ao corpo. Além disso, testemunhas confirmaram que teriam visto dois homens parando no local e atirando contra a vítima. Não há outros detalhes sobre as características dos suspeitos.

A Polícia Científica também esteve no local e abriu um inquérito policial para apurar o homicídio e chegar até os assassinos. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que "equipes da delegacia de Salinópolis analisam imagens e ouvem testemunhas para auxiliar na apuração do caso e na identificação do suspeito do crime".