Família identifica vítima carbonizada em colisão entre carro e carreta na BR-010

O homem que morreu carbonizado após a colisão entre um carro de passeio e uma carreta na BR-010, no nordeste do Pará, foi identificado por familiares como sendo Antonio Edson Carneiro da Conceição. Nesta terça-feira (25), em nota, a Polícia Científica do Pará comunicou que serão realizados exames para que o corpo possa ser entregue à família. O grave acidente que resultou em uma morte ocorreu na noite de segunda-feira (24), nas proximidades de Aurora do Pará.

“O corpo só será liberado após a confirmação pelo exame de DNA. Para isso, foram coletadas amostras biológicas do filho e do irmão, que serão usadas na comparação genética”, detalhou a PCEPA.

A colisão frontal entre os dois veículos ocorreu por volta das 19h30. Com o impacto, o carro e a carreta caíram em uma ribanceira e pegaram fogo. Informações iniciais levantadas pela Polícia Civil apontam que o carro menor teria tentado realizar uma ultrapassagem malsucedida, provocando a colisão. No entanto, as circunstâncias do acidente serão investigadas pela delegacia do município.

O motorista da carreta, natural de Marabá, saiu do veículo antes que o fogo consumisse tudo. Ele se apresentou espontaneamente à polícia para prestar depoimento. No relato, o condutor disse que seguia em direção a Castanhal, onde buscaria cargas para transportar a outro destino que não foi detalhado. Ele realizou teste de etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.

Quando os peritos foram acionados, ainda durante a noite, identificaram que havia pelo menos um corpo dentro do carro de passeio. No entanto, estava em avançado estado de carbonização, não sendo possível determinar o sexo. Além disso, também não foi possível identificar o modelo e as placas do carro. Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no rescaldo e na contenção das chamas, enquanto peritos e investigadores da Polícia Civil realizavam diligências para esclarecer o acidente.