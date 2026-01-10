Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de furto de moto é morto a tiros em Uruará

O crime ocorreu na noite de sexta-feira (9), no Bairro Vila Hermes

O Liberal
fonte

Suspeito de furto de moto é morto a tiros em Uruará. (Foto: Gazeta Real / Reprodução)

Um homem identificado como Abimael da Conceição da Silva foi morto a tiros na noite de sexta-feira (9), no município de Uruará, no sudoeste do Pará. Conforme informações iniciais, ele foi atingido por cerca de cinco disparos de arma de fogo na rua Presidente Lula, também conhecida como Travessa Catarinense, no Bairro Vila Hermes, próximo ao antigo aeroporto. Testemunhas ainda teriam relatado que a vítima seria suspeita de envolvimento em um furto de motocicleta.

De acordo com o portal Gazeta Real, o homicídio ocorreu por volta das 22h50, quando a vítima caminhava pela rua. Um morador relatou aos agentes que teria ouvido ruídos semelhantes a explosões de bombinhas e, ao sair na frente de casa, encontrou Abimael caído no chão. Militares do 49º Batalhão de Polícia Militar e agentes da Delegacia de Polícia Civil de Uruará foram acionados por moradores e compareceram ao endereço para adotar os procedimentos de praxe. 

Não há, até o momento, informações sobre suspeitos ou os reais motivos que podem ter levado ao assassinato de Abimael. Registros policiais apontam que Abimael já havia sido detido em maio de 2025 por furto de uma motocicleta e também figurava como suspeito em outro caso semelhante ocorrido em dezembro do mesmo ano, no Bairro Jardim Morumbi.

O Instituto Médico Legal de Altamira foi chamado para realizar exames de necropsia que possam auxiliar na investigação. A Polícia Civil instaurou inquérito para esclarecer as circunstâncias do homicídio e identificar o autor ou autores.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Uruará apura o homicídio que vitimou um homem na noite desta sexta-feira (09). "Perícias foram solicitadas, testemunhas ouvidas e diligências seguem para identificar e localizar o autor do crime", comunicou.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homicídio em uruará

homem morto a tiros

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Casos de pesca predatória crescem 50% no Pará

Esse crime acontece a partir da exploração de recursos aquáticos de forma insustentável, utilizando métodos ilegais. Em 2025, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) contabilizou, de janeiro a outubro, 15 ocorrências, enquanto em 2024 foram 10

10.01.26 18h00

POLÍCIA 

Jovem é morto a tiros em conveniência, em Canaã de Carajás 

Os suspeitos efetuaram vários disparos, utilizando uma espingarda e uma pistola.

10.01.26 17h42

POLÍCIA 

Empresária é presa com munições em Santarém 

Segundo informações, durante a verificação no imóvel, foram encontradas 20 munições de calibre 44 classificadas como de uso restrito.

10.01.26 16h37

CRIMINALIDADE

'Belém vive um deslocamento territorial da criminalidade', aponta pesquisador de segurança pública

Nesta primeira semana de 2025, em menos de 24 horas, três homicídios e uma tentativa de assalto com vítima ferida em diferentes pontos da capital

10.01.26 16h00

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

PRESOS

Cinco suspeitos são presos por furto de fiação elétrica em Belém

Os casos foram registrados na sexta-feira (9) e neste sábado (10)

10.01.26 9h59

POLÍCIA

Suspeito de crimes é morto pela PM na Pratinha II, em Belém

Moisés Freitas Pantoja, conhecido como Killer, teria reagido à abordagem policial e tinha longo histórico de envolvimento com facções e assaltos

09.01.26 22h24

CRIMINALIDADE

'Belém vive um deslocamento territorial da criminalidade', aponta pesquisador de segurança pública

Nesta primeira semana de 2025, em menos de 24 horas, três homicídios e uma tentativa de assalto com vítima ferida em diferentes pontos da capital

10.01.26 16h00

INTERVENÇÃO POLICIAL

Suspeito de tráfico morre ao trocar tiros com a PM em Capitão Poço

A intervenção policial foi registrada na sexta-feira (9)

10.01.26 9h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda