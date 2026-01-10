Suspeito de furto de moto é morto a tiros em Uruará

Um homem identificado como Abimael da Conceição da Silva foi morto a tiros na noite de sexta-feira (9), no município de Uruará, no sudoeste do Pará. Conforme informações iniciais, ele foi atingido por cerca de cinco disparos de arma de fogo na rua Presidente Lula, também conhecida como Travessa Catarinense, no Bairro Vila Hermes, próximo ao antigo aeroporto. Testemunhas ainda teriam relatado que a vítima seria suspeita de envolvimento em um furto de motocicleta.

De acordo com o portal Gazeta Real, o homicídio ocorreu por volta das 22h50, quando a vítima caminhava pela rua. Um morador relatou aos agentes que teria ouvido ruídos semelhantes a explosões de bombinhas e, ao sair na frente de casa, encontrou Abimael caído no chão. Militares do 49º Batalhão de Polícia Militar e agentes da Delegacia de Polícia Civil de Uruará foram acionados por moradores e compareceram ao endereço para adotar os procedimentos de praxe.

Não há, até o momento, informações sobre suspeitos ou os reais motivos que podem ter levado ao assassinato de Abimael. Registros policiais apontam que Abimael já havia sido detido em maio de 2025 por furto de uma motocicleta e também figurava como suspeito em outro caso semelhante ocorrido em dezembro do mesmo ano, no Bairro Jardim Morumbi.

O Instituto Médico Legal de Altamira foi chamado para realizar exames de necropsia que possam auxiliar na investigação. A Polícia Civil instaurou inquérito para esclarecer as circunstâncias do homicídio e identificar o autor ou autores.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Uruará apura o homicídio que vitimou um homem na noite desta sexta-feira (09). "Perícias foram solicitadas, testemunhas ouvidas e diligências seguem para identificar e localizar o autor do crime", comunicou.