O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é preso por se passar pela mãe morta e tentar manter aposentadoria

As imagens de câmeras de segurança ajudaram a reforçar as suspeitas da fraude

O Liberal

Um homem de 58 anos foi preso em Borgo Virgilio, vila localizada próxima à cidade de Mântua, no norte da Itália, após tentar renovar a carteira de identidade da própria mãe, já falecida, com o objetivo de continuar recebendo a aposentadoria anual de 53 mil euros (equivalente a cerca de R$ 330 mil).

Para aplicar o golpe, o suspeito se vestiu de mulher e compareceu ao cartório local fingindo ser a mãe. A fraude, no entanto, foi percebida por uma funcionária pública, que desconfiou da aparência da suposta idosa. Segundo o prefeito Francesco Aporti, a atendente achou estranho o excesso de maquiagem, a presença de pelos no pescoço e sinais de barba mal camuflados com cosméticos. Diante das inconsistências, ela acionou a polícia.

As imagens de câmeras de segurança ajudaram a reforçar as suspeitas. Os policiais observaram que a “aposentada” chegou dirigindo até o cartório, mesmo sem constar qualquer carteira de habilitação em seu nome. Além disso, ao consultarem os registros de atendimento médico, perceberam que Graziella dall’Oglio — nome da beneficiária — não aparecia em nenhum sistema de saúde recente. Ainda assim, havia declarações de imposto de renda ativas, comprovando o recebimento da aposentadoria ano após ano.

Segundo o prefeito, Graziella não era vista pela vizinhança há pelo menos dez anos. A identidade do autor do crime não foi oficialmente divulgada, mas ele foi descrito como filho único, desempregado e com formação de enfermeiro. O pai, um médico, também já havia falecido.

Investigação e prisão

Para confirmar as suspeitas, os agentes entraram em contato com o homem, informando que a renovação da identidade não havia sido finalizada e que a "mãe" precisaria retornar ao cartório. Quando o suspeito compareceu ao local novamente, foi abordado por um policial à paisana e imediatamente conduzido à delegacia, que fica próxima ao prédio público.

Durante o interrogatório, o homem confessou ter se passado pela mãe. Ele também autorizou os policiais a irem até sua casa. No local, as autoridades encontraram um corpo mumificado, que, segundo a investigação, seria o de Graziella dall’Oglio. O cadáver foi encaminhado para autópsia, com o objetivo de determinar quando ocorreu a morte.

O caso teve ampla repercussão nacional na Itália após o deputado Francesco Emilio Borrelli divulgar uma montagem nas redes sociais com a imagem do suspeito sendo preso. As investigações continuam em andamento.

