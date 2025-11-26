Trump pediu envio de 500 soldados a Washington após militares terem sido baleados

O secretário de Guerra (ex-departamento de Defesa) dos EUA, Pete Hegseth, afirmou hoje que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, solicitou o envio de 500 soldados adicionais para Washington, D.C., após dois membros da Guarda Nacional terem sido baleados.

"Vamos deixar D.C. segura", disse Hegseth a repórteres. "Trump nunca vai desistir".

O secretário também descreveu o ataque aos militares como "covardia".

A presença da Guarda Nacional na capital do país tem sido um tema polêmico há meses, alimentando uma disputa judicial e um debate mais amplo sobre políticas públicas em relação ao uso das forças armadas pelo governo Trump para combater o que as autoridades consideram um problema de criminalidade fora de controle. Mais de 300 membros da Guarda foram enviados a Washington em agosto.