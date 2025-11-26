Capa Jornal Amazônia
França: Justiça mantém condenação de Sarkozy por financiamento ilegal de campanha em 2012

Estadão Conteúdo

O tribunal superior da França manteve, nesta quarta-feira, 26, a condenação de Nicolas Sarkozy por financiamento ilegal de sua campanha de reeleição em 2012, representando mais um golpe para o legado e a reputação do ex-presidente.

A decisão da Corte de Cassação torna definitiva a condenação de Sarkozy a um ano de prisão, metade dele suspenso, por ter ultrapassado de maneira fraudulenta o limite de gastos em sua campanha mal sucedida. Pela lei francesa, a pena pode ser cumprida em casa, monitorada por tornozeleira eletrônica ou outras condições definidas por um juiz.

A decisão vem apenas duas semanas após a liberação de Sarkozy da prisão, enquanto aguarda recurso em outro caso de financiamento irregular. Aos 70 anos, Sarkozy ficou preso por 20 dias na penitenciária La Santé, em Paris, após ser condenado por conspirar para obter financiamento secreto da Líbia para a campanha vitoriosa à presidência francesa em 2007.

Um tribunal de Paris em 2021 e um tribunal de apelações em 2024 condenaram Sarkozy por financiamento ilegal de campanha em 2012. Ele é acusado de ter gasto quase o dobro do limite legal de 22,5 milhões de euros (US$ 25,5 milhões) na tentativa de reeleição que perdeu para o socialista François Hollande.

A condenação de Sarkozy agora é considerada definitiva pela lei francesa, sem possibilidade de novo recurso. A Suprema Corte francesa não está reexaminando o caso inteiro, mas verificando se a lei e as regras processuais foram corretamente aplicadas.

Em comunicado nesta quarta, a corte afirmou que "mantém a decisão do tribunal de apelação que condenou um candidato presidencial, seu gerente de campanha e dois diretores do partido político que o apoiava por financiamento ilegal de campanha".

Os registros criminais de Sarkozy já incluem outra condenação definitiva por corrupção e tráfico de influência durante seu mandato como presidente. Ele foi considerado culpado de tentar subornar um magistrado em troca de informações sobre processos aos quais ele respondia.

Sarkozy foi condenado a um ano de prisão, mas pôde cumprir a pena em casa com tornozeleira eletrônica. Ele recebeu liberdade condicional em maio devido à idade.

(*Fonte: Associated Press).

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

