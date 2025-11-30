Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump confirma que conversou com Maduro por telefone

Marco Rubio, um dos principais críticos do regime ditatorial de Maduro, também participou da chamada.

Estadão Conteúdo
fonte

Maduro e Trump: tensão aumenta entre Venezuela e Estados Unidos. (Foto: Reprodução | O Globo)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou neste domingo, 30, que conversou por telefone com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, segundo a agência de notícias Reuters. A confirmação foi dada pelo presidente americano a repórteres a bordo do Air Force One durante a viagem de retorno a Washington. Trump passou o feriado do Dia de Ação de Graças na Flórida.

"Eu não quero comentar sobre isso. A resposta é sim", afirmou ele à imprensa, segundo informações da CNN. "Não diria que a ligação foi bem ou mal foi apenas uma chamada telefônica", completou, ainda de acordo com a rede de televisão. A ligação, revelada pelo jornal americano The New York Times, ocorreu no final de semana passado. Segundo o jornal, os dois discutiram a possibilidade de um encontro nos EUA, embora não haja reunião marcada.

O jornal informou que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, um dos principais críticos do regime ditatorial de Maduro, também participou da chamada. Não foram divulgados detalhes sobre o conteúdo da conversa. Ainda segundo o NYT, a ligação aconteceu dias antes de entrar em vigor a decisão do Departamento de Estado de classificar o Cartel de los Soles como organização terrorista estrangeira. Os EUA acusam Maduro de liderar o grupo criminoso.

Trump já vinha sinalizando abertura para um diálogo com Maduro. O presidente venezuelano, por sua vez, afirmou estar pronto para um encontro "cara a cara".

EUA sugere que Maduro peça asilo na Rússia

O senador republicano Markwayne Mullin, membro da Comissão das Forças Armadas da Casa, disse que os EUA sugeriram a Maduro que pedisse asilo na Rússia ou em outro país. Em entrevista à CNN, Mullin também afirmou que Trump não planeja promover um ataque à Venezuela.

"O que estamos tentando fazer é proteger nossas próprias costas", disse. "Não vamos permitir que eles continuem usando a Venezuela como um país terrorista que envia toneladas de drogas aos Estados Unidos e matam nossos irmãos, irmãs e amigos".

O senador afirma que Trump tentou inibir o tráfico por meio do fechamento das águas internacionais, mas a Venezuela continua contrabandeando drogas usando voos comerciais ou aviões privados. "O Presidente deixou claro que está fechando o espaço aéreo", disse.

Depois de afirmar que os EUA ofereceram a Maduro a oportunidade para que fosse embora da Venezuela, Mullin comenta que os próprios venezuelanos se manifestaram e disseram que querem um novo líder.

Venezuela vai investigar mortes em ataques a embarcações

A tensão entre EUA e Venezuela cresce desde agosto, quando Trump ordenou o envio de tropas militares para o Caribe sob a justificativa de combater o tráfico de drogas na região. Desde então, os EUA enviaram forças navais à região. Os militares já realizaram dezenas de ataques contra embarcações supostamente ligadas ao narcotráfico, o que resultou na morte de pelo menos 83 pessoas.

A Assembleia da Venezuela vai abrir uma investigação sobre as supostas "execuções extrajudiciais" de cidadãos do país nos bombardeios militares dos EUA contra as embarcações no Caribe.

O presidente da Assembleia e apoiador do presidente Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, anunciou neste domingo, após se reunir com familiares das vítimas, que uma comissão de deputados será formada para investigar "os graves eventos que levaram ao assassinato de venezuelanos nas águas do mar do Caribe".

Rodríguez especificou que o Ministério Público venezuelano também participará do inquérito sobre "os crimes que foram cometidos contra venezuelanos e latino-americanos na região do Caribe".

É a primeira vez desde o começo da ofensiva dos EUA, em meados de agosto, que o governo venezuelano informa publicamente um encontro com parentes dos falecidos. O ministro venezuelano do Interior, Diosdado Cabello, afirmou então que as autoridades já investigavam o primeiro ataque, mas desde então não forneceu detalhes sobre o assunto.

Espaço aéreo fechado

Ontem, 29, o presidente dos EUA disse que companhias aéreas e pilotos devem considerar o espaço aéreo da Venezuela totalmente fechado. O aviso foi feito em post na rede social Truth Social.

"A todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de drogas e traficantes de pessoas, por favor considerem o fechamento completo do espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela. Obrigado pela atenção a este assunto!", escreveu Trump.

A Venezuela afirmou "repudiar com absoluta contundência" a publicação e sustenta que o anúncio americano viola princípios básicos do Direito Internacional e constitui "uma ameaça explícita de uso da força".

O comunicado destaca que nenhum país tem autoridade para interferir no uso do espaço aéreo venezuelano. "A Venezuela não aceitará ordens, ameaças nem ingerências provenientes de nenhum poder estrangeiro."

Colômbia faz coro à Venezuela contra presença americana no Caribe

Também alvo de hostilidades recentes de Trump, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, questionou o fechamento do espaço aéreo da Venezuela imposto pelo governo dos Estados Unidos, afirmando que a medida seria totalmente ilegal". Em uma série de publicações na rede X, pediu que companhias aéreas que atendam à medida sejam multadas.

Petro disse que também existem vítimas colombianas dos bombardeios americanos contra embarcações no Caribe, unindo-se à condenação pela presença militar dos EUA na região.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/VENEZUELA/MADURO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

TENSÃO

Trump deu ultimato para Maduro deixar o poder na Venezuela, diz jornal

A ligação foi vista como o último esforço de evitar um confronto direto.

01.12.25 15h22

Zelenski se reúne com Macron em Paris enquanto negociações de paz lideradas pelos EUA avançam

01.12.25 11h33

MUNDO

Incêndio em Hong Kong: 13 pessoas são presas por acidente que deixou 151 mortos

O fogo atingiu sete dos oito prédios de um complexo residencial em Tai Po e levou dois dias para ser contido pelo Corpo de Bombeiros

01.12.25 9h39

UE: reunião com ministros da Defesa vai debater formas de fornecer mais suporte à Ucrânia

01.12.25 8h38

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professora é condenada por trocar drogas por sexo com alunos

Ex- substituta reconheceu ter oferecido maconha, álcool e pagamento em troca de atos sexuais com estudantes menores

24.11.25 9h34

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Caso intrigante

Homem é encontrado morto dentro de estátua de dinossauro feita de papel machê

Morador de 39 anos, que estava desaparecido há dias, teria ficado preso ao tentar recuperar o celular dentro da escultura

26.11.25 15h06

MUNDO

Influenciador morre aos 30 anos após fazer 'maratona de fast food'; entenda o caso

Homem planejava ganhar cerca de 25kg para emagrecer tudo com seu programa de treinos

27.11.25 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda