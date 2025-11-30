Ataque em festa infantil deixa 4 mortos e 10 feridos na Califórnia, nos EUA

Quatro pessoas morreram e outras dez ficaram feridas após um ataque a tiros durante uma festa infantil no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, no sábado (29), segundo o gabinete do xerife do Condado de San Joaquin. Heather Brent, porta-voz do departamento, informou que entre os atingidos há tanto crianças quanto adultos. De acordo com ela, os primeiros relatos sugerem que o ataque pode ter sido premeditado e direcionado.

O tiroteio aconteceu no início da noite, dentro de um salão de festas.

A CBS News informou que o evento era uma comemoração de aniversário infantil, conforme publicou o vice-prefeito de Stockton, Jason Lee. A emissora acrescentou que o autor dos disparos conseguiu escapar do local.

“Estou arrasado e indignado ao saber desse massacre em uma festa de aniversário para crianças. Uma celebração infantil jamais deveria ser um ambiente onde famílias temam pela própria vida”, declarou o vice-prefeito.

As autoridades ainda não divulgaram informações sobre o possível suspeito ou motivação. As investigações seguem em andamento para esclarecer o que provocou o ataque, e não há novas informações sobre o estado de saúde dos feridos.

O gabinete do governador da Califórnia, Gavin Newsom, informou nas redes sociais que ele já foi comunicado sobre o ocorrido. O escritório do xerife solicita que qualquer pessoa que possua fotos, vídeos ou dados relacionados ao caso entre em contato com as autoridades.