Brasil

Brasil

Pai que matou professor por vingança da morte de seu filho é preso; entenda

Suspeito de 45 anos foi preso por assassinar o professor Lucas Antonio, em frente a uma padaria. A execução foi motivada pela vingança após a morte do filho do atirador em um acidente de trânsito em 2024

Riulen Ropan
fonte

A Polícia Civil destaca que a morte da esposa do suspeito, ocorrida dois dias antes do assassinato, pode ter sido um “gatilho” para a vingança. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu tio e sobrinho, apontados como suspeitos do assassinato do professor Lucas Antonio de Lacerda, 39 anos. O crime aconteceu no último dia 15, em frente a uma padaria no bairro Ipiranga, em São José, Grande Florianópolis, e, segundo a investigação, a principal motivação teria sido vingança.

Vingança e execução brutal

De acordo com os delegados Abel Bovi e Ulisses Gabriel, em coletiva de imprensa, o principal suspeito, um homem de 45 anos, efetuou ao menos oito disparos contra a vítima. A brutal execução foi motivada pela morte do filho do suspeito em um acidente de trânsito em 2024, no qual o professor Lucas Antonio de Lacerda estava envolvido.

A Polícia Civil destaca que a morte da esposa do suspeito, ocorrida dois dias antes do assassinato, pode ter sido um “gatilho” para a vingança. O autor dos disparos foi preso em 2017 por tráfico e porte ilegal de arma, e, embora não houvesse perseguição prévia, os delegados afirmam que a vingança era uma de suas obsessões. O sobrinho, de 24 anos, com passagem por homicídio, também é suspeito de participação.

Processo e defesa da vítima

O professor Lucas Antonio era réu em um processo por homicídio doloso relacionado ao acidente de trânsito de 2024. A ação tramitava na Vara Criminal do Foro do Continente, em Florianópolis. Apesar de a Polícia Civil ter concluído o inquérito apontando a ausência de culpa do professor, o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) ofereceu denúncia, que foi aceita pela Justiça.

A família de Lucas Antonio de Lacerda, em nota à imprensa, defendeu a inocência do professor. O texto destaca trechos do inquérito que indicam que Lucas não agiu com negligência, imprudência ou imperícia no acidente. Com a morte de Lucas, o caso foi extinto.

Quem era Lucas Antonio de Lacerda?

Lucas Antonio de Lacerda, conhecido como “Professor Luquinha”, era mestre em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e coordenador de uma escola preparatória para vestibulares. Deixou um filho de 10 anos e dois cães, além de sua paixão pelo Santos Futebol Clube. A família o descreve como uma pessoa de "superação, amor à educação e generosidade".

A investigação continua para determinar se o crime foi premeditado. A Polícia Civil analisa os celulares e equipamentos apreendidos para verificar se houve a aquisição da arma ou monitoramento prévio da vítima. A dupla pode responder por homicídio qualificado por motivo torpe e sem recurso de defesa da vítima.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

.
