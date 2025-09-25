Tiroteio em escola deixa dois alunos mortos e três feridos no Ceará

Dois estudantes, de 16 e 17 anos, foram mortos a tiros e outros três ficaram feridos na manhã desta quinta-feira (25) durante um ataque na Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral, no interior do Ceará. Segundo a Polícia, os disparos ocorreram no horário do intervalo, quando dois suspeitos atiraram do lado de fora da escola, através da grade. As vítimas estavam no estacionamento da unidade.

Os alunos feridos foram levados para a Santa Casa de Sobral. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles.

Polícia investiga envolvimento com tráfico de drogas

Durante a investigação preliminar, a polícia encontrou entorpecentes e uma balança de precisão com um dos estudantes assassinados. Há indícios de que ele vendia drogas dentro da escola. As autoridades acreditam que o ataque tenha sido motivado por disputa relacionada ao tráfico, descartando a hipótese de atentado com motivação extremista, como os registrados em Realengo (RJ, 2011), Suzano (SP, 2019) e Blumenau (SC, 2024).

Escola tem mais de mil alunos e IDEB acima da média

A escola Luiz Felipe, localizada no bairro Campos Velhos, atende cerca de 1.150 alunos do ensino médio. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) da unidade é de 4,6, equivalente à média estadual. O Ceará possui o terceiro maior Ideb do Brasil, índice considerado referência na avaliação da qualidade do ensino público.

Governador e ministro da Educação se manifestam

O governador do Ceará, Elmano Freitas (PT), determinou o envio da cúpula da Secretaria de Segurança Pública ao município. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que a Polícia reforçou o efetivo na região para localizar os suspeitos. “Determinei a ida da cúpula da Segurança Pública ao município para a adoção de todas as medidas que forem necessárias”, escreveu.

No momento do ataque, Elmano acompanhava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em viagem aos Estados Unidos para a Assembleia Geral das Nações Unidas.

Também integrava a comitiva o ministro da Educação, Camilo Santana, que é natural do Ceará. Na manhã desta quinta-feira, Santana informou, por meio das redes sociais, que estava retornando ao Brasil. A reportagem tentou contato com o ministro, mas não obteve retorno.