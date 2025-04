Girocóptero: Conheça a aeronave envolvida em um acidente no RN

Uma aeronave caiu e duas pessoas morreram no acidente que aconteceu na Praia de Areias Alvas, na tarde da última segunda-feira (21). A queda de um girocóptero se deu entre os municípios de Tibau e Grossos, no litoral da Costa Branca do Rio Grande do Norte.

Apesar da recente fatalidade com Flavius Neves, piloto de 66 anos, e Geraldo Francisco da Silva, de 42, a aeronave é conhecida como a mais segura do mundo, como apontou a escola de aviação de Atibaia, Looping, em entrevista a CNN Brasil.

O que é um Girocóptero?

O girocóptero, também conhecido pelos nomes de giroplano, autogiro ou apenas giro, é uma aeronave é do século XIX. Em 1480, Leonardo da Vinci já tinha um projeto semelhante, explica a escola de aviação.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC): "Aeronave de asas rotativas cujos rotores não são acionados por motor (exceto, eventualmente, para partida) mas giram pela ação do ar quando a aeronave está em movimento e cujo meio de propulsão, consistindo geralmente de hélices convencionais, é independente do sistema de rotor".

É comum este tipo de aeronave comportar apenas duas pessoas e é sustentada no ar por hélices e asas rotativas. O giro voa com o empuxo de um motor traseiro com hélice. Além disso, possui um rotor semelhante ao do helicóptero.

A Looping explicou como é o funcionamento do motor do girocóptero: "[O motor] não faz o papel de propulsor nesta aeronave, apenas de asa rotativa, igual à asa de um avião, usando o princípio da autorrotação, isto é, a pressão do vento neste rotor é a que cria a sustentação para o voo".

Além disso, o autogiro tem uma autonomia de cerca de duas horas de voo com o tanque de gasolina completo.

Atualmente, um giroplano custa a partir de R$ 700 mil, em que alguns modelos chegam até 1.500 metros acima do solo. O voo é realizado apenas com a visão do piloto, sem assistência de um controle de vôo externo.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)