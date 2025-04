Turbina de avião suga coelho e motor explode durante voo

Um avião pegou fogo e precisou fazer um pouso de emergência após uma de suas turbinas sugar um coelho. O incidente ocorreu nos Estados Unidos, no último domingo (13), com uma aeronave da United Airlines que tinha saído do aeroporto de Denver com destino a Edmonton, no Canadá. Ao todo, 159 pessoas estavam a bordo, sendo 153 passageiros e seis tripulantes. Apesar da gravidade da situação, todos chegaram em segurança no aeroporto de origem, após o pouso de emergência.

VEJA MAIS

Autoridades locais investigam o incidente. A ABC News citou um áudio da tripulação no qual o piloto afirma que um coelho teria atingido o motor 2 do avião.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma das asas do avião pegando fogo e as luzes da parte interna piscando. Os passageiros contaram que ouviram fortes estrondos. O acidente será investigado pela Administração Federal de Aviação (FAA, em inglês).