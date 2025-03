Avião da American Airlines pega fogo em pátio de aeroporto e assusta passageiros

Um avião da companhia aérea americana, American Airlines, pegou fogo no pátio de um aeroporto na cidade de Denver, capital do Colorado, região Centro-oeste dos Estados Unidos. Vídeos que circulam na internet mostram o momento em que o fogo toma conta da aeronave e os passageiros são retirados com ajuda dos funcionários do aeroporto. Conforme compartilhou o consultor internacional Júlio Schneider nas suas redes, tudo aconteceu devido a uma falha no motor.

As imagens foram registradas por passageiros que aguardavam dentro do aeroporto. Eles filmam o momento em que uma fumaça escura e espessa cobre a aeronave. É possível ver os passageiros sendo retirados em segurança pela asa do avião.

Schneider escreveu nas suas redes que o incidente foi resultado de “uma falha no motor, lançando uma espessa fumaça preta no ar”. Outras informações indicam que o fogo tomou conta do avião quando ele já estava no aeroporto.