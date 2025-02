Avião da Latam colide com pássaro e voo é cancelado no Rio de Janeiro

Um avião da Latam que partiu do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino a São Paulo, precisou retornar ao aeroporto de origem após colidir com um pássaro. O incidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (20/02), durante o voo LA 3367.

Apesar do impacto, a aeronave pousou em segurança e não houve feridos. No entanto, o voo foi cancelado e os passageiros foram realocados em outros voos da companhia aérea, com partidas previstas para os dias 20 e 21 de fevereiro.

O CEO da Latam no Brasil, Jerome Cadier, utilizou sua conta na rede social LinkedIn para comentar o ocorrido. Ele lamentou o transtorno causado aos passageiros e criticou a alta judicialização do setor aéreo, questionando quem arcará com os custos do ocorrido.

Em nota oficial, a Latam informou que está oferecendo toda a assistência necessária aos clientes impactados e que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir a integridade de suas operações.

VEJA MAIS

Leia a nota na íntegra:

“A Latam informa que a aeronave que realizava o voo LA3367 (Rio de Janeiro/Galeão-São Paulo/Guarulhos), com decolagem às 10h35 desta quinta-feira (20/2), retornou para o aeroporto de origem após um bird strike (colisão com pássaro). O pouso ocorreu em completa segurança às 11h04, e o voo foi cancelado.

A Latam lamenta os transtornos causados e informa que está oferecendo a assistência necessária para todos os clientes impactados, que serão reacomodados em voos da companhia previstos para hoje e amanhã (20 e 21/2).

Por fim, a Latam reitera que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir a integridade de suas operações.”

Esse é o segundo incidente envolvendo aeronaves da Latam no Rio de Janeiro em menos de uma semana. Na última segunda-feira (17/02), um avião da companhia teve uma pane durante o procedimento de decolagem no Aeroporto Santos Dumont e precisou retornar ao aeroporto.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)