FAB busca piloto desaparecido após queda de aeronave que saiu de Oriximiná

Equipes da Força Aérea Brasileira (FAB) realizam buscas pelo piloto Marcelo Noronha Muniz, de 58 anos, que está desaparecido desde a manhã da última quarta-feira (16/4). Ele decolou com uma aeronave de pequeno porte do garimpo Olímpia, localizado em Oriximiná, no oeste do Pará, com destino à pista conhecida como “Nova”, a cerca de 61 quilômetros do ponto de origem.

Segundo familiares, Marcelo fazia o transporte de alimentos para uma área remota e mantinha comunicação por rádio e internet via antena Starlink. Momentos antes de perder completamente o contato, ele informou por mensagem que o avião apresentava falha no motor. O último sinal da conexão via satélite foi registrado ainda no dia 16.

Testemunhas relataram que a aeronave, que saiu de Oriximiná, teria caído em uma região próxima à Terra Indígena Kaxuyana-Tunayana, já na faixa de fronteira entre o Brasil e a Guiana. Um líder indígena teria presenciado a queda, segundo a imprensa local.

O desaparecimento foi oficialmente comunicado ao Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico Amazônico (ARCC-AZ) no dia seguinte à decolagem. A FAB deu início às buscas com a aeronave SC-105 Amazonas e, posteriormente, enviou o helicóptero H-36 Caracal para reforçar as ações. Até agora, já foram registradas mais de 28 horas de voo, cobrindo uma área de mais de 657 milhas náuticas quadradas, marcada por densa vegetação e relevo acidentado.

Além dos militares, as buscas contam com apoio de familiares, indígenas e equipes da Prefeitura de Oriximiná, que deslocou bombeiros civis e agentes da Defesa Civil para reforçar os trabalhos por terra. Até o momento, o paradeiro de Marcelo Noronha permanece desconhecido.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso e solicitou à empresa Starlink informações técnicas que possam ajudar a rastrear o último local de conexão da antena instalada na aeronave que partiu de Oriximiná.