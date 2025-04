Corregedoria vai investigar policial militar que debochou da morte do Papa Francisco, no Pará

A Corregedoria da Polícia Militar do Pará informou, nesta segunda-feira (21), que vai instaurar uma investigação administrativa para identificar o policial militar que teria debochado da morte do Papa Francisco em um grupo de mensagens com outros integrantes da corporação. As mensagens foram divulgadas por meio de prints que vazaram nas redes sociais.

VEJA MAIS

Nas imagens, um militar compartilhou a imagem do Papa Francisco com o seguinte texto: “Menos um comunista na Terra”. Outro militar respondeu: “Verdade, mano, já vai tarde”. Os prints mostram também que os policiais compartilharam fotos do Papa Francisco ao lado de presidentes como Luiz Inácio Lula da Silva, além de outros chefes de Estado. Disseram ainda que “o único homem santo que viveu entre nós foi Jesus”.

Por meio de um comunicado, a Polícia Militar do Pará informou que “a Corregedoria da Corporação irá investigar administrativamente para identificar o militar, autor das mensagens, e instaurar processo administrativo. A PM ressalta ainda que não compactua com desvios de conduta de agentes”.