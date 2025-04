Helder Barbalho lamenta morte de Papa Francisco nas redes sociais e decreta luto oficial no estado

O governador do Pará, Helder Barbalho, manifestou profundo pesar pela morte do Papa Francisco, ocorrida na madrugada desta segunda-feira (21), aos 88 anos. Em suas redes sociais, Helder destacou o legado do pontífice como um líder dedicado à fé, à justiça social e ao cuidado com os mais vulneráveis. Ele escreveu: “Seu legado de humildade, diálogo e compromisso com a paz seguirá inspirando gerações. Que Deus conforte os corações de todos que hoje sentem essa grande perda” .

- Helder Barbalho, governador do estado do Pará, em mensagem póstuma ao Papa Francisco

Helder Barbalho teve a oportunidade de encontrar-se pessoalmente com o Papa Francisco em duas ocasiões. Em 2019, durante um evento internacional na Itália, presenteou o pontífice com camisas dos clubes paraenses Remo e Paysandu. Já em 2023, voltou ao Vaticano para tratar de temas relacionados à Amazônia e convidou o Papa a visitar Belém, que sediará a COP30 em 2025 .

Além da mensagem de luto ao falecimento do líder da igreja católica, o governador decretou luto oficial de 7 dias no estado.

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, também expressou sua tristeza pela perda, ressaltando a missão do Papa em servir aos mais necessitados e promover a paz entre as nações. Ela afirmou: “Sua bondade e humildade tocaram a vida de milhões de pessoas, trazendo esperança e amor onde mais se precisava” .

"Hoje lamentamos a partida de Papa Francisco, aos 88 anos. Um homem que teve como missão servir aos mais necessitados e promover a paz entre as nações. Que seu exemplo de humildade e amor ao próximo continue a guiar nossos corações. Descanse em paz, Santo Padre! 🕊️🖤"



- Hana Ghassan, vice-governadora do Pará, nas suas redes sociais.