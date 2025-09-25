Deslizamento de terra mata garimpeiro soterrado no garimpo Mamoal, em Itaituba

Um garimpeiro morreu após ser soterrado por um deslizamento de terra no garimpo Mamoal, em Itaituba. O acidente ocorreu na manhã de quarta-feira (24), por volta das 11h. A vítima foi identificada como Juesley Ferreira da Silva, de 30 anos.

Juesley seria contratado para realizar uma diária no local e, pouco depois de iniciar o trabalho com o bico jato, uma barreira de terra desmoronou. Ele e outro colega garimpeiro foram atingidos. A outra vítima atingida conseguiu ser retirada com vida, apresentando uma fratura em uma das pernas, enquanto Juesley ficou preso sob a terra.

O corpo da vítima foi localizado apenas aproximadamente dez horas depois, devido à profundidade em que estava soterrado. Uma máquina foi utilizada para auxiliar no resgate. O segundo garimpeiro foi socorrido e não corre risco de morte.