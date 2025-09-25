Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Deslizamento de terra mata garimpeiro soterrado no garimpo Mamoal, em Itaituba

Corpo de Juesley Ferreira da Silva, de 30 anos, foi encontrado 10 horas depois do acidente

O Liberal
fonte

Dois garimpeiros foram atingidos por um deslizamento de terra, Juesley Ferreira da Silva não resistiu. (Reuters)

Um garimpeiro morreu após ser soterrado por um deslizamento de terra no garimpo Mamoal, em Itaituba. O acidente ocorreu na manhã de quarta-feira (24), por volta das 11h. A vítima foi identificada como Juesley Ferreira da Silva, de 30 anos.

Juesley seria contratado para realizar uma diária no local e, pouco depois de iniciar o trabalho com o bico jato, uma barreira de terra desmoronou. Ele e outro colega garimpeiro foram atingidos. A outra vítima atingida conseguiu ser retirada com vida, apresentando uma fratura em uma das pernas, enquanto Juesley ficou preso sob a terra.

O corpo da vítima foi localizado apenas aproximadamente dez horas depois, devido à profundidade em que estava soterrado. Uma máquina foi utilizada para auxiliar no resgate. O segundo garimpeiro foi socorrido e não corre risco de morte.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

garimpo ilegal

acidente de trabalho

itaituba
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Homem é morto com mais de dez tiros em via pública de Paragominas

Após a chegada da PM ao local, foram encontrados cerca de 14 projéteis próximos ao corpo da vítima

25.09.25 15h20

FURTO

Carreta se envolve em acidente e parte de carga é furtada em Irituia; duas pessoas foram detidas

O acidente foi registrado na BR-010, na altura do KM 6. Parte da carga ficou espalhada na pista

25.09.25 14h54

POLÍCIA

Deslizamento de terra mata garimpeiro soterrado no garimpo Mamoal, em Itaituba

Corpo de Juesley Ferreira da Silva, de 30 anos, foi encontrado 10 horas depois do acidente

25.09.25 13h16

POLÍCIA

Homem que furtava cabos na rua da Ladeira é preso em Belém

Câmeras de monitoramento flagraram momento em que homem tentava retirar os cabos de um poste

25.09.25 12h39

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

CRIME ORGANIZADO

Megaoperação contra facção criminosa é realizada no Pará e em outros nove Estados

Mais de 400 agentes de segurança cumpriram 64 mandados de busca e apreensão e 55 de prisão

25.09.25 9h13

HOMICÍDIO

Ex-policial é morto a tiros na feira da Cremação, em Belém

O crime ocorreu na tarde desta quarta-feira (24)

24.09.25 12h47

POLÍCIA

Homem que furtava cabos na rua da Ladeira é preso em Belém

Câmeras de monitoramento flagraram momento em que homem tentava retirar os cabos de um poste

25.09.25 12h39

POLÍCIA

Grupo é preso em Barcarena por tráfico, comércio ilegal de armas e organização criminosa

Seis suspeitos foram presos na "Operação Retomada" deflagrada nesta manhã de quinta-feira (25)

25.09.25 12h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda