Deslizamento de terra mata garimpeiro soterrado no garimpo Mamoal, em Itaituba
Corpo de Juesley Ferreira da Silva, de 30 anos, foi encontrado 10 horas depois do acidente
Um garimpeiro morreu após ser soterrado por um deslizamento de terra no garimpo Mamoal, em Itaituba. O acidente ocorreu na manhã de quarta-feira (24), por volta das 11h. A vítima foi identificada como Juesley Ferreira da Silva, de 30 anos.
Juesley seria contratado para realizar uma diária no local e, pouco depois de iniciar o trabalho com o bico jato, uma barreira de terra desmoronou. Ele e outro colega garimpeiro foram atingidos. A outra vítima atingida conseguiu ser retirada com vida, apresentando uma fratura em uma das pernas, enquanto Juesley ficou preso sob a terra.
O corpo da vítima foi localizado apenas aproximadamente dez horas depois, devido à profundidade em que estava soterrado. Uma máquina foi utilizada para auxiliar no resgate. O segundo garimpeiro foi socorrido e não corre risco de morte.
