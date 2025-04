Suspeito morre e quase 200 kg de entorpecentes são apreendidos em rio no oeste do Pará

Um homem morreu e mais de 194 kg de drogas foram apreendidos durante a Operação Vigília, deflagrada pela Polícia Militar no Rio Amazonas, entre os municípios de Monte Alegre e Almeirim, no oeste do Pará. A ação ocorreu no domingo (13), após um minucioso trabalho de monitoramento sobre as rotas utilizadas pelo narcotráfico entre o Pará e o Amazonas. Dois fuzis, munições de grosso calibre e uma lancha foram apreendidos.

Conforme as informações policiais, as guarnições fluviais do 18º Batalhão de PM e da 27°CIPM realizaram diligências para abordar a embarcação no rio Amazonas, na divisa entre os municípios de Prainha e Almeirim. Durante a ação, os suspeitos que conduziam a lancha abriram fogo contra os policiais e conseguiram entrar em uma área de mata alagada, abandonando a embarcação e as drogas do tipo cocaina, skank e oxi. Os agentes iniciaram as buscas para localizar mais drogas no local onde os suspeitos abandonaram a lancha. Após uma equipe realizar vários mergulhos, os policiais encontraram mais entorpecentes que estavam submersos em sacos.

“A Polícia Militar recebeu informações da inteligência que já monitorava essa rota do tráfico internacional de drogas aqui na nossa região. Com as informações dessa lancha, que estava vindo do estado do Amazonas, tentamos fazer a abordagem no município de Óbidos. Mas, devido à complexidade dos nossos rios e da extensão, ficou difícil. No entanto, domingo conseguimos interceptar a lancha já no limite de Prainha. No momento da abordagem, fomos recebidos por tiros e foi repelida a injusta agressão. Os elementos tentaram fugir para um furo daquela localidade e acabaram abandonando a lancha com uma certa quantidade de drogas e armamento. Posteriormente, conseguimos fazer a retirada de drogas que estavam no fundo do rio”, informou o Major Leonardo Dutra, Comandante do 18º BPM.

Intervenção

Ao continuar as diligências, por volta das 18h30, a guarnição foi informada de que dois homens armados acenavam pedindo apoio às margens do rio. Ao chegar ao local, a guarnição foi recebida com disparos de arma de fogo. Houve troca de tiros e um dos suspeitos, identificado como Marcelo Kennedy Marques de Almeida, de 26 anos, foi atingido e morreu no local. O segundo suspeito conseguiu fugir por uma área de mata devido à pouca visibilidade no local. As informações policiais são de que Marcelo Kennedy era natural de Coari, no Amazonas, e já havia sido preso com duas toneladas de droga em Abaetetuba, em 2022.

A operação é fruto de um planejamento do 18º BPM/CPR-I, com apoio da Companhia de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar do Amazonas, e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) do Estado do Amazonas.