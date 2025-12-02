Enterro de 'Vaqueirinho', homem morto ao invadir recinto de leoa, tem presença de 2 familiares
Gerson de Melo Machado, de 19 anos, foi atacado pelo animal no Parque Arruda Câmara (Bica), no último domingo (30)
Gerson de Melo Machado, homem de 19 anos que morreu ao invadir o recinto de uma leoa em João Pessoa (Paraíba), foi enterrado nessa terça-feira (2). A cerimônia fúnebre ocorreu no Cemitério do Cristo e contou com a presença de duas familiares de “Vaqueirinho”, como era conhecido: a mãe, Maria da Penha Machado, e uma prima. Os processos de necrópsia, velório e sepultamento foram organizados pela Prefeitura Municipal.
Maria da Penha perdeu o poder legal sobre Gerson há mais de 10 anos, devido ao diagnóstico e quadro de esquizofrenia. Ela foi responsável pelo reconhecimento do corpo no Instituto Médico Legal (IML) antes do enterro. O funeral foi rápido.
O homem invadiu o espaço da leoa Leona no Parque Arruda Câmara, conhecido como Bica, no último domingo (30). Ao notar a presença dele, o animal foi até a árvore que Gerson usou para descer. Imagens mostram que ele tentou escapar, mas foi pego pela felina.
