Campanha no MPPA arrecada 285 presentes no Papai Noel dos Correios

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) arrecadou 285 presentes para o projeto “Papai Noel dos Correios 2025”. A entrega dos itens foi concluída nesta quinta-feira (11/12), após mobilização de membros, servidores e colaboradores da instituição. As cartinhas apadrinhadas correspondem a crianças da rede pública de ensino, que agora aguardam a distribuição dos presentes pelos Correios.

A ação é coordenada pela Divisão de Desenvolvimento de Pessoal (DDP), do Departamento de Recursos Humanos (DRH), e reforça o compromisso do MPPA com iniciativas de responsabilidade social. Desde 2014, quando aderiu ao Natal Solidário dos Correios, o órgão mantém participação ativa e já recebeu diversas vezes o reconhecimento de “Padrinho da Campanha”.

VEJA MAIS

Iniciativa atende crianças de escolas municipais do Pará

O “Papai Noel dos Correios” arrecada brinquedos, roupas e materiais escolares destinados a alunos do ensino fundamental de escolas municipais de Belém, Ananindeua, Marituba e da região das Ilhas. O objetivo é proporcionar um gesto de afeto para estudantes em situação de vulnerabilidade durante o período festivo.

Segundo o MPPA, a mobilização interna envolve diferentes setores da instituição e reforça valores de solidariedade e esperança, impactando diretamente crianças que aguardam o recebimento dos presentes na rede pública de ensino.