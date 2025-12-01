Capa Jornal Amazônia
Como adotar uma cartinha do Papai Noel dos Correios

As cartinhas ficam disponíveis no site dos Correios ou em pontos físicos dos Correios e podem ser adotadas até dia 12 de dezembro

Estadão Conteúdo
fonte

Crianças são recebidas pelo Papai Noel. (Ivan Duarte / O Liberal)

Você já pode adotar as cartinhas de crianças e presenteá-las na ação da adoção de cartinhas do Papai Noel nos Correios. A campanha está em andamento e dura até 12 de dezembro, data limite para a entrega dos presentes nas agências conveniadas. É uma oportunidade de ajudar a fazer um Natal mais feliz para mais crianças brasileiras.

Há 36 anos, os funcionários dos Correios se comoveram com as cartinhas que eram enviadas por crianças e iniciaram a ação, que hoje se expande para diversas cidades do Brasil, incentivando a solidariedade. Por meio de cartinhas escritas em escolas públicas e instituições parceiras, crianças em situação de vulnerabilidade social até o 5º ano do Ensino Fundamental podem ter seus sonhos realizados. Você pode adotar até 50 cartas, veja como:

Como adotar?

As cartinhas ficam disponíveis no site dos Correios na aba Blog do Noel, aqui, ou em pontos físicos dos Correios. Você precisa apenas clicar em "Adotar agora", escolhendo em seguida o estado e a cidade em que mora.

Em seguida, aparecerão diversos pedidos. Para adotá-los você deve realizar um cadastro simples no site dos Correios e clicar em adotar. Todos os pedidos mostram antecipadamente o que as crianças gostariam de receber do bom velhinho.

O período de adoção e entrega dos presentes das cartas vai até dia 12 de dezembro, quando você deve levar o item embrulhado e identificado até a unidade de ponto de entrega de sua cidade. Você pode checar quais são as agências participantes aqui.

Dicas extras

Caso o brinquedo ou presente escolhido pela criança seja frágil, escreva "frágil" no pacote e prefira entregar bicicletas e itens montáveis dentro de suas caixas originais.

Você pode checar novamente as cartinhas que adotou através do Blog do Noel.

