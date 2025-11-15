Campanha Papai Noel dos Correios começa no Pará e já tem 6 mil cartas enviadas pelas crianças

A tradicional campanha Papai Noel dos Correios - iniciativa em que cartas escritas por crianças em situação de vulnerabilidade social são adotadas por pessoas da comunidade para a compra e entrega de presentes - começou nesta quarta-feira (12), na Agência Central dos Correios, em Belém. Até sexta-feira (12), segundo o órgão, 6 mil cartas para adoção já haviam sido recebidas no estado. Neste ano, 70 escolas públicas e instituições enviaram correspondências, incluindo unidades nas ilhas do Combu, Mosqueiro, Outeiro e Cotijuba.

Para encaminhar uma carta ao Papai Noel dos Correios, há duas formas: presencialmente, na Agência Central dos Correios, na avenida Presidente Vargas, ou digitalmente, pelo blog oficial da campanha. Os Correios recebem cartas de crianças da comunidade em geral, além de estudantes da rede pública (até o 5º ano do ensino fundamental) e de instituições parceiras. Depois de lidas, selecionadas e cadastradas, elas são disponibilizadas nos pontos de adoção e no blog.

No Pará, as cartinhas físicas podem ser encontradas na Agência Central dos Correios, em Belém, e na agência de Castanhal. De acordo com os Correios, em mais de três décadas, quase 7 milhões de cartas foram atendidas. Em 2024, ano em que a ação completou 35 anos, 350 mil cartas foram adotadas em todo o Brasil, sendo 7.600 no Pará.

Com o sonho de ganhar uma bicicleta, o pequeno Benjamim Melo, de 8 anos, foi entregar a cartinha dele, acompanhado da mãe, a dona de casa Francielma Melo, 58. “Vimos a campanha na televisão. Ele não tem bicicleta, então ele disse: ‘Eu vou lá levar minha cartinha, a senhora escreve para mim’. Eu disse que sim, porque o que eu ganho é R$ 650 do Bolsa Família. Com esse dinheiro eu compro a comida para sustentar nossa casa, não teria como comprar a bicicleta. Decidimos trazer, quem sabe ele ganha”, relata, emocionada.

“É um sonho dele ganhar a bicicleta. Ele ficaria muito feliz. Para ele é uma esperança [o presente] e foi uma emoção estar aqui [na Central do Correios] perto do Papai Noel. Ele ainda não sabe andar de bicicleta. E vê os coleguinhas indo para a escola com suas bicicletas, mas ele não tem”, acrescenta Francielma.

Carta manuscrita

Segundo recomendação dos Correios, as cartas devem ser manuscritas. Além disso, no cadastramento será exigido o CPF da criança. No caso do envio pela internet, é necessário fotografar ou digitalizar a cartinha feita pela criança para envio de maneira digital, por meio do blognoel.correios.com.br. A idade limite é de 10 anos.

Os Correios esclareceram que não são selecionadas cartas que contenham endereço, telefone ou foto da criança. Esses dados devem constar apenas no formulário de cadastro, mas não na imagem da cartinha. Não existe sorteio. Cada criança deve enviar apenas uma cartinha. As cartinhas serão triadas atendendo aos critérios de seleção de cartas da campanha e disponibilizadas para adoção.

Padrinhos e madrinhas

Essa corrente de solidariedade também é reforçada com os padrinhos. Para adotar uma ou mais cartinhas, os interessados podem retirá-las em uma agência participante da ação ou acessar o Blog da campanha. Na página, é necessário clicar em “Adoção On-line” e seguir os passos. Para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município, o usuário deve escolher a localidade desejada. É importante que aqueles que desejam tirar sonhos do papel fiquem atentos às diferentes datas de início e fim da campanha em cada estado. Cada pessoa escolhe a carta que deseja adotar, baseando-se no presente solicitado pela criança.

O professor Luiz Fernando Figueiredo é padrinho da campanha há mais de 10 anos. Ele afirma que costuma pegar quatro cartinhas todos os anos, sendo duas de meninos e duas de meninas, pois isso o remete ao espírito de solidariedade. Figueiredo explica que gosta de participar porque veio de uma família bastante humilde. E, para ele, essa é uma forma de praticar solidariedade.

“Eu gosto de fazer isso porque realmente pertenci a uma família muito pobre, que não tinha nada. Nas festas, nem tínhamos o que comer, nem no Natal. Por isso, gosto de fazer caridade. Quando levo outras cartinhas, preparo duas cestas básicas, dou para quem precisa e faço todas essas coisas”, comenta.

Entrega de presentes

Já a entrega de presentes, identificados com as informações da cartinha, deverá ser feita presencialmente, nos pontos de entrega indicadas no Blog e conforme cronograma da campanha. As datas de início e fim do período de adoção variam por estado. Para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, madrinhas e padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ. As datas, locais e horários dos pontos de adoção, por estado, estão disponíveis no endereço http://blognoel.correios.com.br/.

Todas as informações sobre prazos de adoção e entrega de presentes também estão no blog. Os Correios não distribuem cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas nos locais indicados no blog.

Cronograma da campanha no Pará

Início da adoção de cartinhas no Pará: 12/11/2025

Envio de cartas pelas crianças (blog) no Pará: até 28/11/2025

Encerramento da campanha no Pará e data final para entrega dos presentes pelos padrinhos e madrinhas: 12/12/2025