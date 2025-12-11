Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Fafá de Belém mostra evolução após perder 25 kg aos 69 anos; veja o antes e depois

Cantora mostrou nas redes sociais o resultado de um ano de tratamento focado em saúde, bem-estar e enfrentamento do etarismo

Hannah Franco

A cantora Fafá de Belém revelou, nesta quarta-feira (10/12), que eliminou 25 kg após seguir, durante um ano, um tratamento voltado para saúde e bem-estar. Aos 69 anos, ela publicou fotos do antes e depois e destacou que todo o processo foi acompanhado por médicos, sem uso de procedimentos estéticos.

Segundo Fafá, a decisão marcou uma fase de reorganização pessoal. A artista afirmou que buscou reconectar-se com o próprio corpo por meio de cuidados contínuos. “Esse mês faz um ano que eu comecei o plano de revolução da minha vida: reencontrar meu corpo através dele, e não de procedimentos estéticos que eu não gosto”, escreveu. Ela explicou ainda que o acompanhamento foi “absolutamente equilibrado e controlado”.

Fafá reforçou que a transformação não se limita ao emagrecimento. Para ela, o processo envolve cuidados emocionais, qualidade de vida e a identificação de hábitos que prejudicavam seu bem-estar. “Mas não é só sobre perder quilos. É sobre terapia, é sobre viver bem, é sobre localizar o que faz mal e tirar da minha vida”, afirmou. A cantora disse que o período também serviu para resgatar sua identidade e fortalecer a autoestima.

A artista comentou ainda o impacto do etarismo na vida de mulheres maduras. Segundo ela, as cobranças relacionadas à idade continuam presentes e vêm de diferentes setores da sociedade. “Eu adoro meus 69 anos, mas a sociedade, as pressões, o etarismo latente, que não vem só da sociedade ou dos homens, vem das mulheres também, infelizmente, tentam nos colocar num lugar menor”, disse.

Fafá finalizou a publicação afirmando viver uma fase de satisfação e tranquilidade. “Eu, no auge dos meus 69 anos, declaro a vocês: eu estou e sou muito feliz.”

Confira o antes e depois:

image (Reprodução/Redes sociais)
