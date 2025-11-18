Capa Jornal Amazônia
Fafá de Belém surpreende seguidores ao fazer topless em banho de rio; veja

Cantora registrou momento de conexão com a natureza ao retornar ao Pará para a conferência

Hannah Franco
fonte

Fafá de Belém registra momento de topless em banho de rio. (Reprodução/Instagram)

A cantora Fafá de Belém, de 69 anos, surpreendeu os seguidores ao publicar, nesta terça-feira (18), imagens de um momento de conexão com a natureza durante sua passagem pelo Pará para participar da COP 30. A artista apareceu em topless enquanto aproveitava um banho de rio, gesto que gerou grande repercussão nas redes sociais.

Na legenda, escreveu: “Em marés de lua. Meu rio minha rua, eu vou ✨ Obrigada, minha terra, por dias tão maravilhosos. 💚”.

A visita ao Estado ocorreu por conta da participação da cantora na conferência climática, realizada em Belém.

O vídeo compartilhado por Fafá receberam diversos comentários elogiosos. “Uma loooooba amazônica meus amores! ❤️”, escreveu Raidol. Em outra mensagem, Valéria Piava reagiu: "Reenergizando 👏"

Cultura
