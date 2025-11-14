Fafá de Belém apresenta show 'Amazônica' com maestro João Carlos Martins no Theatro da Paz

Para celebrar a Amazônia, durante a COP 30 em Belém, e a arte de cantar em 50 anos de carreira, a cantora paraense Fafá de Belém se reencontra com o público e o palco do Theatro da Paz nesta sexta-feira (14), a partir das 20h, no show "Amazônica". Fafá vai aproveitar a acústica singular dessa centenária casa de espetáculos da região amazônica para ecoar o brado de cidadãos que moram nesse bioma, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos e pessoas nas cidades por um cuidado maior com os ecossistemas naturais amazônicos e do mundo. Desse modo, a artista vai reforçar seus laços com o lugar onde nasceu.

Em meio a discussões globais sobre o futuro do planeta, Fafá de Belém, que sempre cantou a Amazônia e é uma das artistas pioneiras da região a se projetar nacional e internacionalmente, escolheu fazer um show especial para a ocasião. Vai estar no palco com o maestro João Carlos Martins, e assim promover o encontro da música clássica e erudita. "Amazônica" tem como proposta unir tradição, memória e contemporaneidade.



Para isso, a cantora será acompanhada pelo jovem músico João

Paulo Daibes e por um quarteto de cordas, ambos paraenses.

Sob direção musical de Arthur Nogueira, o repertório traz obras de compositores paraenses e brasileiros de diferentes épocas, entre eles Heitor Villa-Lobos, Waldemar Henrique, Paulo André Barata, Nilson Chaves e o próprio Nogueira, em novos arranjos sinfônicos regidos por João Carlos Martins.



Olhar para o futuro



A programação da noite também inclui leituras de textos de autores do Pará, como Ruy Barata, Benedicto Monteiro, Adalcinda Camarão e Haroldo Maranhão, ampliando o diálogo entre música, literatura e a força poética da região.



“Eu carrego Belém em meu nome há 50 anos. Minha missão é levar minha terra para onde quer que eu vá. Quando vejo jovens artistas amazônicos brilhando pelo mundo, sinto que estamos todos chegando lá juntos. Este show une gerações, arte, música e literatura com o olhar voltado para o futuro, e isso me toca profundamente como artista e como ativista”, destaca Fafá.



Pela entrega em tudo que faz essa artista, "Amazônica" representa um marco na carreira de Fafá de Belém e se configura como um gesto de pertencimento, emoção e esperança. Dessa forma, o público pode esperar momentos marcantes, como as interpretações da cantora para os "hinos" da música amazônica compostos por Paulo André e Ruy Barata, como "Esse Rio é Minha Rua" e "Foi Assim", entre outras gemas gravadas por Fafá.



Os ingressos já estão disponíveis no site e aplicativo Ticket Fácil e na bilheteria do Theatro, com valores a partir de R$ 10 (meia-entrada para estudantes, idosos e demais públicos previstos em lei). Toda a renda arrecadada com a venda dos ingressos será destinada a instituições filantrópicas, reforçando o compromisso social da artista com a Amazônia e seu povo. Os portões do Theatro da Paz serão abertos às 19h, e o show começará às 20h.