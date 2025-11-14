Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Fafá de Belém apresenta show 'Amazônica' com maestro João Carlos Martins no Theatro da Paz

Espetáculo beneficente, dirigido por Arthur Nogueira, será nesta sexta (14), a partir das 20h

Eduardo Rocha
fonte

"Minha missão é levar minha terra para onde quer que eu vá", diz Fafá de Belém (Aryanne Almeida)

Para celebrar a Amazônia, durante a COP 30 em Belém, e a arte de cantar em 50 anos de carreira, a cantora paraense Fafá de Belém se reencontra com o público e o palco do Theatro da Paz nesta sexta-feira (14), a partir das 20h, no show "Amazônica". Fafá vai aproveitar a acústica singular dessa centenária casa de espetáculos da região amazônica para ecoar o brado de cidadãos que moram nesse bioma, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos e pessoas nas cidades por um cuidado maior com os ecossistemas naturais amazônicos e do mundo. Desse modo, a artista vai reforçar seus laços com o lugar onde nasceu.

VEJA MAIS

image Fafá de Belém abriu a senda do reconhecimento para a música belenense
Cantora confirma que música paraense tomou o Brasil ao longo das décadas

image Fafá de Belém revela que sofreu gordofobia de professora de balé quando era criança
Episódio aconteceu depois da cantora deixar a cidade paraense para morar na capital paulista quando tinha 6 anos

image 'Nenhuma mulher é a favor do aborto', responde Fafá de Belém a internauta
Artista destacou risco de morte que mulheres pobres correm por não terem assistência médica

Em meio a discussões globais sobre o futuro do planeta, Fafá de Belém, que sempre cantou a Amazônia e é uma das artistas pioneiras da região a se projetar nacional e internacionalmente, escolheu fazer um show especial para a ocasião. Vai estar no palco com o maestro João Carlos Martins, e assim promover o encontro da música clássica e erudita. "Amazônica" tem como proposta unir tradição, memória e contemporaneidade.

Para isso, a cantora será acompanhada pelo jovem músico João
Paulo Daibes e por um quarteto de cordas, ambos paraenses.
Sob direção musical de Arthur Nogueira, o repertório traz obras de compositores paraenses e brasileiros de diferentes épocas, entre eles Heitor Villa-Lobos, Waldemar Henrique, Paulo André Barata, Nilson Chaves e o próprio Nogueira, em novos arranjos sinfônicos regidos por João Carlos Martins.

Olhar para o futuro

A programação da noite também inclui leituras de textos de autores do Pará, como Ruy Barata, Benedicto Monteiro, Adalcinda Camarão e Haroldo Maranhão, ampliando o diálogo entre música, literatura e a força poética da região.

“Eu carrego Belém em meu nome há 50 anos. Minha missão é levar minha terra para onde quer que eu vá. Quando vejo jovens artistas amazônicos brilhando pelo mundo, sinto que estamos todos chegando lá juntos. Este show une gerações, arte, música e literatura com o olhar voltado para o futuro, e isso me toca profundamente como artista e como ativista”, destaca Fafá.

Pela entrega em tudo que faz essa artista, "Amazônica" representa um marco na carreira de Fafá de Belém e se configura como um gesto de pertencimento, emoção e esperança. Dessa forma, o público pode esperar momentos marcantes, como as interpretações da cantora para os "hinos" da música amazônica compostos por Paulo André e Ruy Barata, como "Esse Rio é Minha Rua" e "Foi Assim", entre outras gemas gravadas por Fafá.

Os ingressos já estão disponíveis no site e aplicativo Ticket Fácil e na bilheteria do Theatro, com valores a partir de R$ 10 (meia-entrada para estudantes, idosos e demais públicos previstos em lei). Toda a renda arrecadada com a venda dos ingressos será destinada a instituições filantrópicas, reforçando o compromisso social da artista com a Amazônia e seu povo. Os portões do Theatro da Paz serão abertos às 19h, e o show começará às 20h.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SE PROGRAME

A agenda cultural com programação gratuita agita a capital do Brasil na última semana de COP30

Em diversos lugares de Belém, o público pode conferir exposições, shows, dentre outros

16.11.25 8h00

GRATUITO

Pelé do Manifesto abre Festival Muita Onda com show marcado por rap, protesto e cultura amazônida

Evento destaca mobilização social e diversidade artística, com dezenas de artistas levando ao palco vivências e resistências da periferia.

16.11.25 8h00

VOTO

Dança dos Famosos terá Dança Cigana e votação do público; Silvero Pereira e Thais Sousa pedem apoio

Dupla já recebeu até nota 10 unânime dos jurados

15.11.25 16h11

OBRA

'Pasárgada' é exibido em Belém com sessões gratuitas e presença de Dira Paes

A artista paraense fez a sua estreia como diretora

15.11.25 16h02

MAIS LIDAS EM CULTURA

MEMÓRIAS

Andréia Sadi fala de 'recepção íncrivel' em Belém e recado dos torcedores para o marido, André Rizek

Jornalista passou 10 dias transmitindo seu programa diário da COP30.

15.11.25 15h20

TRETA

Andressa Urach critica Luiza Ambiel após vídeo íntimo com ex: 'Velha da banheira'

Modelo se revolta ao descobrir gravação íntima de sua ex-colega com Cassiano França e dispara críticas nas redes sociais.

26.02.25 17h04

Celebridade

Vídeo adulto do pai de Andressa Urach vaza nas redes sociais e internautas reagem

Antes de virar ator pornô, Carlos Urach criticou trabalho da filha: 'Não a considero minha filha'

05.03.25 16h23

novo rumo

Ex de Adriano Imperador, que foi amarrada em árvore, abandona a fama e muda de profissão

Joana Machado vive longe dos holofotes desde 2012

15.11.25 11h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda