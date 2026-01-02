Músico processa ator Will Smith por assédio sexual e demissão injusta

O ator e cantor norte-americano Will Smith está sendo processado nos Estados Unidos por um violinista que participou de sua turnê. O músico Brian King Joseph acusa Smith de assédio sexual, demissão sem justa causa e retaliação, segundo informações publicadas nesta quinta-feira (1º) pela revista Variety e pela emissora NBC News.

De acordo com a Variety, a denúncia foi apresentada à Justiça na quarta-feira (31) e também envolve a Treyball Studios Management, empresa ligada ao artista. A defesa de Will Smith foi procurada, mas ainda não se manifestou até o momento da publicação.

Acusações incluem bilhete com sugestão sexual e frasco de remédio para HIV

O músico afirma que foi contratado em novembro de 2024 para uma apresentação em San Diego, e, posteriormente, para integrar a turnê Based on a True Story: 2025. Conforme relatado na denúncia, o relacionamento entre os dois teria se estreitado ao longo da turnê, com Will Smith fazendo declarações como: ‘você e eu temos uma conexão tão especial, que eu não tenho com mais ninguém’.

Durante uma viagem da equipe, o violinista relata que a chave de seu quarto no hotel desapareceu misteriosamente. Ele teria descoberto que uma pessoa não identificada entrou no cômodo e deixou objetos como lenços umedecidos, um frasco de medicamento para HIV com o nome de outra pessoa, além de um bilhete escrito: ‘Brian, volto no máximo às 5h30, só nós dois (coração desenhado), Stone F’.

Na ação, o músico afirma que o bilhete indicava que a pessoa retornaria para ‘praticar atos sexuais’ com ele.

Músico relata ter sido demitido após relatar o caso

Brian King Joseph afirma ainda que relatou o ocorrido ao hotel e à equipe de produção de Smith. Poucos dias depois, foi informado de sua demissão, sob alegação de que teria inventado a história sobre a invasão ao quarto.