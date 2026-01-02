‘Mundo Brega Pará’ vai animar 2026 na Liberal FM

A temporada 2025 do programa “Mundo Brega Pará” consolidou um novo espaço para os artistas paraenses, na sequência do sucesso nacional e internacional conquistado por esse gênero musical do Pará. Além de sete programas em 2025 com transmissão ao vivo na Rádio Liberal FM e no Canal O Liberal no YouTube, com a participação exclusiva de 14 artistas, o “Mundo Brega Pará” vai ganhar uma banda base para a temporada que só está começando. Nesta sexta (2), o público confere alguns momentos marcantes do programa a partir das 17h até as 18h. O programa tem o patrocínio do Ministério do Turismo.

O anúncio do novo formato do programa acaba de ser feito pelo diretor de Entretenimento e Radioweb da Liberal FM, Ney Messias. “Nosso principal anseio para 2026 é vencer o desafio de colocar uma banda base e aumentar, portanto, o produto musical que nós já estamos ofertando hoje. Com uma banda base, aí a brincadeira vai ficar bem melhor”, destaca Ney.

Essa banda base vem reforçar a produção musical do programa em que artistas se encontram para bater um papo animado com os apresentadores – na temporada 2025 o programa foi apresentado por Ney Messias e Markinho Pinheiro – e, em especial, mostram versões acústicas especialíssimas de suas canções de sucesso ao público. Essas apresentações contaram basicamente com o violão do músico e produtor musical Andinho Farias e do percussionista Franklin Furtado.

Foram encontros improváveis do mundo brega paraense. “Além desses encontros inusitados, foram geradas versões exclusivas de marcantes do brega paraense”, pontua Ney Messias.

Atrações no ar

O “Mundo Brega Pará” recebeu, desde 1º de novembro até o final de dezembro os artistas: Rebeca Lindsay e Edilson Moreno no programa de estreia; Nirah e Kim Marques; Zaynara e Nelsinho Rodrigues; Viviane Batidão e Beny Pérola Negra; DJ Maderito e Keila Gentil; Hellen Patrícia (Banda Xeiro Verde) e Sandrinha Eletrizante; Rhenan Sanches e Banda Msynck. Em todos os programas, o público conferiu a simpatia e, sobretudo, o talento dos artistas do Pará. Eles, inclusive, celebraram o reconhecimento que a música produzida no estado vem conquistando junto a plateias de outros lugares dentro e fora do Brasil.

Na avaliação de Ney Messias, a maior conquista desse espaço é apresentar histórias que muita gente nunca tinha ouvido sobre a carreira desses artistas, da composição do que eles são hoje como influencers do brega paraense. E ainda “poder uni-los em estúdio para gerar versões exclusivas de músicas que os ouvintes só conferem na Rádio Liberal FM”, destaca o diretor da emissora.

A continuidade do “Mundo Brega Pará” na grade da Rádio Liberal FM estabelece, como frisa Ney Messias, “o posicionamento mercadológico e cultural da emissora”.

“A gente hoje trabalha para ser uma das principais plataformas de difusão, circulação e divulgação da cena musical paraense”, finaliza Ney Messias.





