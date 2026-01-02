Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

‘Mundo Brega Pará’ vai animar 2026 na Liberal FM

Ney Messias, diretor de Entretenimento e Radioweb da emissora de rádio, anuncia que programa vai ganhar uma banda base para ampliar a agitação dos artistas paraenses e público

Eduardo Rocha
fonte

Programa vai crescer em 2026, inclusive, com uma banda base para novos momentos musicais (Foto: Cristino Martins / Arquivo O Liberal)

A temporada 2025 do programa “Mundo Brega Pará” consolidou um novo espaço para os artistas paraenses, na sequência do sucesso nacional e internacional conquistado por esse gênero musical do Pará. Além de sete programas em 2025 com transmissão ao vivo na Rádio Liberal FM e no Canal O Liberal no YouTube, com a participação exclusiva de 14 artistas, o “Mundo Brega Pará” vai ganhar uma banda base para a temporada que só está começando. Nesta sexta (2), o público confere alguns momentos marcantes do programa a partir das 17h até as 18h. O programa tem o patrocínio do Ministério do Turismo.

O anúncio do novo formato do programa acaba de ser feito pelo diretor de Entretenimento e Radioweb da Liberal FM, Ney Messias. “Nosso principal anseio para 2026 é vencer o desafio de colocar uma banda base e aumentar, portanto, o produto musical que nós já estamos ofertando hoje. Com uma banda base, aí a brincadeira vai ficar bem melhor”, destaca Ney. 

Essa banda base vem reforçar a produção musical do programa em que artistas se encontram para bater um papo animado com os apresentadores – na temporada 2025 o programa foi apresentado por Ney Messias e Markinho Pinheiro – e, em especial, mostram versões acústicas especialíssimas de suas canções de sucesso ao público. Essas apresentações contaram basicamente com o violão do músico e produtor musical Andinho Farias e do percussionista Franklin Furtado.

Foram encontros improváveis do mundo brega paraense. “Além desses encontros inusitados, foram geradas versões exclusivas de marcantes do brega paraense”, pontua Ney Messias.

Atrações no ar

O “Mundo Brega Pará” recebeu, desde 1º de novembro até o final de dezembro os artistas: Rebeca Lindsay e Edilson Moreno no programa de estreia; Nirah e Kim Marques; Zaynara e Nelsinho Rodrigues; Viviane Batidão e Beny Pérola Negra; DJ Maderito e Keila Gentil; Hellen Patrícia (Banda Xeiro Verde) e Sandrinha Eletrizante; Rhenan Sanches e Banda Msynck. Em todos os programas, o público conferiu a simpatia e, sobretudo, o talento dos artistas do Pará. Eles, inclusive, celebraram o reconhecimento que a música produzida no estado vem conquistando junto a plateias de outros lugares dentro e fora do Brasil.

Na avaliação de Ney Messias, a maior conquista desse espaço é apresentar histórias que muita gente nunca tinha ouvido sobre a carreira desses artistas, da composição do que eles são hoje como influencers do brega paraense. E ainda “poder uni-los em estúdio para gerar versões exclusivas de músicas que os ouvintes só conferem na Rádio Liberal FM”, destaca o diretor da emissora.

A continuidade do “Mundo Brega Pará” na grade da Rádio Liberal FM estabelece, como frisa Ney Messias, “o posicionamento mercadológico e cultural da  emissora”. 

“A gente  hoje trabalha para ser uma das principais plataformas de difusão, circulação e divulgação da cena musical paraense”, finaliza Ney Messias.



 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

mundo brega pará
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Belém entra no ritmo do pré-Carnaval com arrastões e eventos neste domingo (4)

Eventos gratuitos e pagos acontecem em bairros como Pedreira, Icoaraci e Reduto

04.01.26 8h30

DESPEDIDA

Morre Maria Ribeiro, atriz de 'Vidas Secas', aos 102 anos

A informação do falecimento da artista foi informada pela filha dela, Wilma Lindamar da Silva, nas redes sociais

03.01.26 21h15

A FILA ANDOU

Gracyanne Barbosa assume que está vivendo novo affair: ‘Muito Feliz’

Ex-BBB não assumia um relacionamento desde o fim do casamento com Belo, em 2024

03.01.26 20h13

SERÁ?

Luísa Sonza grávida? Fotos com namorado levantam suspeitas entre fãs

Seguidores passaram a comentar detalhes observados nas imagens publicadas

03.01.26 19h56

MAIS LIDAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Belém entra no ritmo do pré-Carnaval com arrastões e eventos neste domingo (4)

Eventos gratuitos e pagos acontecem em bairros como Pedreira, Icoaraci e Reduto

04.01.26 8h30

polêmica

Gustavo Mioto se pronuncia sobre indireta a Zé Felipe e Ana Castela; veja

Durante a apresentação, em um momento de interação com o público, o sertanejo fez um comentário que rapidamente se espalhou na internet

02.01.26 21h58

INVESTIGAÇÃO

Cariúcha diz ter sido agredida e expulsa de casa por médico com o qual se relacionou

Apresentadora de TV relata conflito em Balneário Camboriú e afirma estar na rua após desentendimento

04.01.26 12h35

FAMOSOS

Após virada de ano em Belém, Alane Dias retorna à rotina de Carnaval no Rio

Alane passou a virada do ano em Belém antes de retomar compromissos carnavalescos

03.01.26 22h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda