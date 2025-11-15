Fafá de Belém e repórter Felipe Santana gravam vídeo de chamada para o Fantástico

Belém tem encantado os profissionais da imprensa que estão na cidade para a cobertura da COP 30. Em vídeo veiculado nas redes sociais neste sábado, 15, o jornalista Felipe Santana, repórter da TV Globo de programas como Jornal Nacional e Fantástico, afirma: "Belém é uma delícia!".

Na gravação, feita ao lado de Fafá de Belém, Felipe Santana anuncia uma reportagem que irá ao ar na próxima edição do Fantástico, neste domingo, 16. "Quando chega essa hora em Belém sempre chove, mas estar ao lado dessa mulher aqui é diferente! É a Fafá, embaixadora de Belém, domingo no Fantástico", afirma o repórter.