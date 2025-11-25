Fafá de Belém é confirmada no Especial Roberto Carlos de 2025

O tradicional Especial Roberto Carlos, exibido todos os anos pela TV Globo, contará com a participação da cantora paraense Fafá de Belém na edição de 2025. O programa, intitulado “Especial Roberto Carlos – Noite Feliz”, será gravado no dia 12 de dezembro, no Serra Park, em Gramado (RS), e irá ao ar em 23 de dezembro.

Pela primeira vez, o especial será produzido fora dos estúdios da emissora e realizado em Gramado, cidade que concentra diversas atrações natalinas durante o período de fim de ano.

Além de Fafá de Belém, Roberto Carlos receberá Jorge Ben Jor, Sophie Charlotte, João Gomes e Supla. Alguns encontros serão inéditos, como os duetos com João Gomes e Supla. Já com Fafá de Belém e Jorge Ben, o programa marca reencontros de artistas que já dividiram o palco com o cantor em outras ocasiões.

O que esperar da edição

O Especial Roberto Carlos 2025 seguirá o formato já conhecido pelo público, com apresentações musicais, duetos e conversas rápidas entre o Rei e seus convidados. A mudança de local para Gramado pretende trazer uma ambientação alinhada ao tema natalino que marca o período de exibição.