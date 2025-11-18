Roberto Carlos poderá ter uma emissora de rádio para tocar as suas músicas

Roberto Carlos avalia a criação de uma rádio digital própria, que ainda não possui data de lançamento. O projeto visa oferecer um novo canal para os fãs do Rei.

A emissora, planejada para se chamar Rádio Clube Roberto Carlos (RCRC), terá em sua programação músicas compostas pelo artista. As canções incluirão tanto as interpretações do próprio cantor quanto as de outros intérpretes.

Além das faixas musicais, a RCRC apresentará curiosidades sobre a vida e a obra do compositor. O acesso à plataforma será gratuito para todos, com a possibilidade de planos de assinatura opcionais para fãs mais dedicados.

Detalhes do projeto RCRC

De acordo com informações da assessoria de imprensa do músico, Roberto Carlos está em fase de análise minuciosa de cada aspecto da Rádio Clube Roberto Carlos. A decisão final sobre a implementação e lançamento do projeto ainda não foi divulgada.