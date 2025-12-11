Gaby Amarantos anuncia primeira data da Rock Doido Tour 2026

A cantora Gaby Amarantos anunciou, nesta quinta-feira (11), a primeira data da Rock Doido Tour 2026. O show de estreia acontece em 6 de fevereiro, na casa de shows Audio, em São Paulo. O anúncio foi feito no Instagram, em um vídeo em que a artista aparece “dando à luz” a um “bebê Rock Doido”, em referência ao novo trabalho.

As vendas para a turnê em São Paulo já estão abertas. O link foi disponibilizado no canal de transmissão da cantora nas redes sociais.

O primeiro show da Rock Doido Tour terá a modalidade ingresso solidário, que garante desconto mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível, exceto sal e fubá. Os ingressos custam a partir de R$ 50.

Antes da estreia em São Paulo, Gaby Amarantos fará mais uma apresentação em Belém como uma das atrações do ViraPará, o festival de réveillon gratuito realizado no Estádio do Mangueirão, ao lado de nomes como Joelma e Nattan.

Álbum marca nova fase da cantora

O álbum Rock Doido, celebrado por crítica e público, se consolidou como um marco na carreira da artista paraense de 47 anos. No disco, Gaby une o tecnobrega característico de sua trajetória a elementos sonoros e estéticos inspirados nas festas de aparelhagem. O trabalho conta com participações de Lauana Prado e Viviane Batidão.

Além do álbum, a cantora lançou um curta-metragem em plano sequência, filmado inteiramente com celular, que apresenta as músicas como em uma festa de aparelhagem. O vídeo, disponível no YouTube, já ultrapassou 1 milhão de visualizações e teve papel importante na projeção do novo trabalho.

Serviço

📍 Local do primeiro show: Audio – São Paulo (SP)

📅 Data: 06 de fevereiro de 2026

🎟️ Ingressos: A partir de R$ 50

🔗 Onde comprar: ticket360.com